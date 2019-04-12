Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства, сообщает ИА Фергана со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мирзиёева будет отвечать за формирование положительного имиджа Узбекистана за рубежом и координировать работу информационных служб государственных органов. В этой должности она сменила Наргизу Саидову, которая в марте получила множество угроз в Сети из-за высказывания с упоминанием пророка Мухаммеда.
Агентство информации и массовых коммуникаций было образовано на базе Узбекского агентства по печати и информации. В его задачи входят обеспечение свободы слова и информации в стране, усиление роли СМИ в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, создание для них равных условий на медиарынке, защита прав журналистов. На агентство возложены также функции PR-центра. Оно отвечает за организацию пропаганды и широкого информирования среди зарубежных деловых кругов, потенциальных инвесторов, государственных и общественных деятелей о ходе реализации реформ и мерах по улучшению условий для ведения бизнеса в Узбекистане.
Директора агентства назначает и снимает с должности лично президент Узбекистана, он приравнивается по статусу к первому заместителю советника главы государства. В настоящее время Агентство возглавляет бывший пресс-секретарь Мирзиёева Комил Алламжонов, у него три заместителя.
У Шавката Мирзиёева трое детей. Младшая дочь, Шахноза Мирзиёева, работает заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений в профильном министерстве. Сын Давран – школьник.
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Кулли ахбор
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Abbosbek Vohidov1
Хоть я с Узбекистана,но я 100% не одобряю это. Снова начнутся кланы, новые Гульнары и воры. Ну нафиг им занимать занимающие посты,
пусть наслаждаются роскошной жизнью.
ShaITan1
Po stopam uchitelya poshol