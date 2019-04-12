11 апреля объявлены лауреаты World Press Photo — самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов. В номинации «Фотография года» победила работа Джона Мура, пишет Медуза.
На снимке, сделанном в июне 2018 года на границе США и Мексики американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее малолетней дочери. Одна из версий этой фотографии была использована как часть коллажа для обложки журнала Time, посвященного политике президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.
Джон Мур, работающий в Getty Images, — лауреат Пулитцеровской премии. Его работы неоднократно побеждали на международных фотоконкурсах.
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Кулли ахбор
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Мухочир3
Эти белые люди совсем обнаглели. Если бы кто нибудь обидеть их детей то сразу начнут панику, а сами сколько хочешь будут издеваться над детьми людей других рас