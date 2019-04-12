Ровно 58 лет тому назад первый человек полетел в космос. Этот человек – Юрий Гагарин - в далёком 1961 году был и нашим соотечественником и поэтому таджикистанцы радовались тому полёту наравне со всем СССР.

Ветеран таджикской журналистики, ныне покойный Мазхабшох Мухаббатшоев, по воспоминаниям Аваза Юлдашева

Мазхабшох всегда шутил, что 12 апреля 1961 года весь Таджикистан действительно ликовал, только было непонятно, чему радуются люди.

Дело в том, что в памятный день мировой истории 12 апреля 1961 года, когда впервые в истории человек - советский космонавт Юрий Гагарин - отправился в космос в Душанбе состоялся внеочередной пленум ЦК Компартии Таджикской ССР на котором вместе с председателем совета министров республики Назаршо Додхудоевым первый секретарь ЦК КП Таджикской ССР Турсун Ульджабаев был обвинен в «систематической фальсификации отчетных документов», в том, что «докладывали о перевыполнении планов продажи хлопка государству, а фактически эти планы не выполнялись». В итоге Ульджабаев и Додхудоев были сняты c постов и исключены из партии.

Фото ТАСС

Мазхабшох вспоминал, что будучи молодыми студентами они так и не поняли - жители Душанбе ликовали за полет Гагарина в космос или за смену руководства Таджикистана.

Мухаммаджон Темуров, ветеран народного образования:

- Очень хорошо помню тот день 12 апреля. Тогда мне был 21 год, после возвращения из армии, готовился поступить в Душанбинский пединститут. Мы жили в Гиссарском районе. Отец в тот день отправил меня в райцентр, там я должен был сделать кое-какие покупки для дома. Я закончил свои дела и пришел на автовокзал, ждал автобус. Время было ближе к обеду. Там на столбе был радиоузел. Никогда не забуду, как сначала прозвучали позывные сигналы несколько раз. Затем знаменитый голос Левитана сообщил всему советскому народу о первом полета человека в космос. Когда он объявил имя Гагарина, был шум и прозвучал голос «Поехали!».

Послушайте то самое объявление о первом полете человека в космос, озвученное Левитаном и приветствие Гагарина

Тут несколько человек на автовокзале стали радоваться, обниматься, вокруг собралась толпа людей. Все понимали, о чем шла речь, но некоторым людям нужно было, чтобы им перевели на таджикский язык, что случилось. Те, кто хорошо знал русский язык, сразу начали подробно объяснять, что произошло.

Я же вернулся домой и тотчас рассказал всем своим соседям - дехканам на таджикском языке о том, что впервые в космос полетел человек и этот человек наш соотечественник Юрий Гагарин.

Все тогда стали мечтать в будущем стать космонавтами, и я мечтал, но космонавтом не стал, зато сдал документы на физико-математический факультет.

Мирхусен Назриев, астрофизик, сотрудник Института астрофизики Академии наук РТ:

- Когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос впервые в истории человечества, это событие стало самым важным не только в СССР, но и для всего мира.

Я в то время был еще молодым, но отчетливо помню, как в тот день радовался советский народ, в том числе и Таджикистан!

Фото interesnyefakty.org

Когда по радио прозвучало сообщение о том, что впервые в истории человечества именно наш соотечественник полетел в космос, все мы пришли в такой восторг, приняв это событие как личный праздник, начали поздравлять друг друга. Мы, дети того времени, испытывали чувство гордости за Гагарина. Его полет в космос оказал большое влияние на молодежь, выросло число людей, которые изъявили желание стать космонавтами или посвятить себя науке о космосе. Я в их числе выбрал специальность астрофизики. Это было прямое влияние на меня от впечатлений полета Гагарина в космос.

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