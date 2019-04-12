Таджикский боец полусредневес Шараф Давлатмуродов после пятимесячного перерыва проведет свой очередной бой 27 апреля на турнире бойцовской организации «Ахмат» - ACA 95.

Ему предстоит поединок против бразильца Исмаеля Де Джизуса. В преддверии турнира Шараф рассказал сайту «Ахмат» о своем крайнем бое и о предстоящем поединке.

О крайнем поединке

- Победа на АСВ 90 была для меня очень ценной. Я целый год не мог вернуться на победную тропу и, наконец, смог сделать это. Эта победа мотивировала меня пахать ещё упорнее.

О поединке на АСА 95

- Теперь мне дали новый бой. Исмаель Де Джизус – очень опытный бразилец. Дрался в нашей лиге три раза. Выиграл у Исмаила Наурдиева и Имрана Абаева в поздних раундах. Очень терпеливый и с характером. Победа в предстоящем бою даст мне возможность вернуться в титульную гонку. Это сильно меня мотивирует. Проделано очень много работы и я хочу реализовать свои амбиции. Хочу доказать, что прошлая победа была не случайной, что я вернулся.

О выступлении в одном карде с одноклубниками – Эдуардом Вартаняном и Сергеем Билостенным

Мы уже не первый раз выступаем всей командной в одном карде. Думаю, нашему тренеру Тарасу Кияшко, да и всей команде, удобно готовиться вместе. Если бы мы были в одной весовой, то было бы вообще идеально. В принципе, я иногда работаю с Эдуардом Вартаняном, потому что мы находимся в «соседних» весовых категориях. Объем работы нам дают примерно один и тот же. Поэтому и в подготовке, и в весогонке мы вместе. Вся команда вовлечена в этот процесс от начала и до конца. В общем, это очень удобно.

«Волкодав» выходит на охоту

Ранее сообщалось, что на турнире АСА 95 помимо Шарафа Давлатмуродова выступят еще двое таджикских бойцов - Фатхиддин Собиров и Азам Гафоров. Однако на прошлой неделе стало известно, что Азам получил травму и снялся с соревнований.

26-летний Шараф, известный в бойцовском мире по прозвищу «Волкодав», провел всего 16 боев, одержав в них 13 побед.

В своем крайнем поединке в турнире АСВ, в ноябре 2018 года, Давлатмуродов одержал победу над казахским бойцом Умаром Янковским нокаутом во втором раунде.

Отметим, что турнир АСВ проводился в Душанбе трижды. Впервые в своей истории АСВ совместно с Национальной таджикской промоутерской компанией «Dorob Fight» провела в столице Таджикистана турнир по смешанным боям в декабре 2015 года.

После годичного перерыва, в марте 2017 года в столице Таджикистана прошел очередной, 55-й турнир бойцовской организации АСВ. Впервые в Душанбе, у себя на родине, выступил тогда и Шараф Давлатмуродов.

Первый поединок на родине оказался для Шарафа неудачным, он уступил чеченскому бойцу Мухаммеду Берхамову.

- Это впервые, когда я возглавлял кард у себя на Родине, и меня это немного подавляло. Потому что обычно я всегда дрался «на чужой территории». Это был первый раз, когда я дрался у себя дома. Мне не понравилось моё эмоциональное состояние. В бою я, пропустив удар, начал лететь вперёд. Сам нарывался на его атаки. Не контролировал эмоции. Обычно я более взвешенно работаю во время боя.

В следующем бою АСВ в Душанбе, который состоялся в августе того года, Шараф вышел более собранным и уверенно победил литовского файтера Миндаугаса Верзбицкаса во втором раунде удушающим приёмом.

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