Чечевичный суп с приятной кислинкой, лахманджун – тонкая лепешка сразу из печки с поджаренным фаршем, ароматные кебабы, айран домашнего приготовления и много чего еще – предлагает новое турецкое кафе «Kendi Dushanbe», в переводе, кстати, «Мой Душанбе».
В новом кафе «Kendi Dushanbe» - добротная турецкая кухня, которую таджикистанцы уже достаточно хорошо знают, любят и ценят, и турецкие традиции, которым нам близки.
Турецкая еда сытная, вкусная, чем-то похожа на таджикскую, но важное преимущество – турецким кафе даже в Душанбе удается воспитать расторопных, вежливых и обходительных официантов, из-за которых не придется нервничать.
В «Kendi Dushanbe» не стали изобретать велосипед, а просто открыли настоящее турецкое кафе, куда можно прийти с семьёй или друзьями, с коллегами или партнерами по бизнесу, и всем будет комфортно. Здесь можно поесть вкусно, недорого и быстро, потому что так принято в настоящих турецких кафе.
Меню в «Kendi Dushanbe» представлено классическими турецкими мясными блюдами, включая кебабы, традиционной выпечкой - пиде, лахманджун; крем-супами и разнообразными закусками - мезе, которые подают перед основной трапезой. Вам наверняка понравится острая овощная закуска эзме, а если вы – любитель кисломолочных блюд, то по душе придется соус хайдари с легкими мятными нотками, в который можно обмакивать кусочки свежеиспеченной горячей турецкой лепешки - питы.
В основе хайдари - натуральная молочная продукция собственного производства. Утоляющие жажду лимонады и айран здесь тоже домашние.
Каждое утро кафе предоставляет возможность заказать классический турецкий завтрак с традиционным терпким, крепким, турецким чаем. В наличии есть и европейская кухня - рыбные блюда, стейки, пиццы.
Ну и какая же восточная кухня без сладостей? В «Kendi Dushanbe» есть турецкий рисовый пудинг сютлач, торты, чизкейки и пахлава.
И приятным бонусом станет быстрое обслуживание и разумные ценники в меню. Находится «Kendi Dushanbe» по адресу ул. Дехлави – 2, рядом с посольством Турции в Таджикистане.
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