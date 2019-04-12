Подготавливаемый ежегодно Американским фондом мира (The Fund for Peace) и влиятельным американским журналом Foreign Policy Индекс отражает способность (и неспособность) властей контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране.

В данном рейтинге чем менее дееспособна страна, тем выше ее позиция в рейтинге. То есть страны с худшими показателями размещаются в самом начале списка.

В Fragile States Index 2019 года Таджикистан находится на 65-ом месте (среди 178 стран мира), что на две ступеньки выше прошлогоднего рейтинга. Несмотря на небольшое улучшение позиции, республика всё еще считается самой «недееспособной» страной на постсоветском пространстве.

Сравнительно высокое место среди бывших республик Советского Союза ожидаемо занимают прибалтийские Латвия (152-ое место), Эстония (146) и Литва (142).

Казахстан расположился в рейтинге на 116-ом месте, Армения – 105, Молдова – 103, Беларусь – 99, Украина – 91, Туркменистан – 85, Грузия – 81, Азербайджан – 76, Россия – 73, Узбекистан – 70, а Кыргызстан на 68-ом месте.

Первые три места в рейтинге (самые слабые государства) занимают Йемен, Сомали и Южный Судан. На последнем, 178-м месте находится Финляндия (самое устойчивое государство).

Индекс слабости государств выпускается с 2005 года под названием The Failed States Index. В 2014 году проект переименован в The Fragile States Index. В русскоязычной литературе данный показатель принято называть «Рейтинг недееспособности государств» или «Рейтинг несостоятельности государств».

Авторы исследования считают, что рейтинг может использоваться правительствами для анализа проблемных моментов в их политике и помочь в разработке стратегий, которые могли бы уменьшить вероятность возникновения конфликтов.

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