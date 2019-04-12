Полиция Эквадора объявила о задержании соратника основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, пытавшегося покинуть страну.

Задержанный - разработчик программного обеспечения из Швеции Ола Бини. Его остановили в аэропорту столичного города Кито при попытке вылететь в Японию, передает Лента.ру

Глава МВД Мария Паула Рома заявила, что власти подозревают его в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, а также контактах с бывшим министром иностранных дел Рикардо Патиньо.

Она также рассказала о том, что правоохранительные органы ведут наблюдение за двумя предполагаемыми русскими хакерами, которые также могут быть связаны с Ассанжем.

11 апреля Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне, где он семь лет провел в убежище в посольстве Эквадора. Основателя Wikileaks обвиняют в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году. Ему грозит год тюрьмы в британской тюрьме, а также экстрадиция в США, где ему предъявлены обвинения в краже секретных правительственных документов.

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