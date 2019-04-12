Полиция Эквадора объявила о задержании соратника основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, пытавшегося покинуть страну.
Задержанный - разработчик программного обеспечения из Швеции Ола Бини. Его остановили в аэропорту столичного города Кито при попытке вылететь в Японию, передает Лента.ру
Глава МВД Мария Паула Рома заявила, что власти подозревают его в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, а также контактах с бывшим министром иностранных дел Рикардо Патиньо.
Она также рассказала о том, что правоохранительные органы ведут наблюдение за двумя предполагаемыми русскими хакерами, которые также могут быть связаны с Ассанжем.
11 апреля Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне, где он семь лет провел в убежище в посольстве Эквадора. Основателя Wikileaks обвиняют в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году. Ему грозит год тюрьмы в британской тюрьме, а также экстрадиция в США, где ему предъявлены обвинения в краже секретных правительственных документов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хотироти тоҷикистониён дар бораи парвози Гагарин ба кайҳон
Шӯрои уламо: "Саркашӣ аз ҳимояи Ватан гуноҳи кабира аст"
Сохтмони боз як пули пайвандгари Тоҷикистону Афғонистон аз ҷониби Бунёди Оғохон
Имсол дар Тоҷикистон дар майдони қариб 189 ҳазор гектар пунбадона кишт мешавад
Раёсати нахусти Тоҷикистон дар Форуми ҳамкории амниятии САҲА
Нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ дар ВМКБ барзиёд иҷро шуд. Дар 12 рӯз
Амволи бонкҳои дучори мушкилот дубора баҳогузорӣ мешавад
Дар Тошканд Рӯзҳои кинои тоҷик баргузор мешавад
Дар Душанбе имконоти ишораи макони истеҳсоли молҳоро омӯхтанд
Ях об мешавад? Душанбе ва Теҳрон муовинони вазирро сафир таъйин карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
said8
Эквадорские позорники.