13 апреля в 9:00 на Центральном стадионе Душанбе стартуют игры республиканского этапа соревнований «Будущее зависит от тебя!». Сильнейшие футбольные команды школ-интернатов всех регионов Таджикистана будут бороться за право представлять нашу страну в финале соревнований, который пройдет в российском городе Сочи. Посмотреть захватывающие поединки детских команд могут все любители спорта и просто неравнодушные люди. Вход на стадион – свободный.
Соревнования «Будущее зависит от тебя!» проводятся компанией «МегаФон Таджикистан» с 2010 года. Отборочные матчи проходят во всех регионах страны в двух возрастных категориях – старшей и младшей. В этом году путевки в полуфинал выиграли юные футболисты из города Куляб, района Шахринав, душанбинской школы-интерната №1, села Рушан и Спитаменского района. Теперь им предстоит выяснить, кто достоин поездки в Сочи.
«Мы уже много лет организуем чемпионат для ребят, находящихся на попечении государства. Могу заверить: их футбольное мастерство и воля к победе достойны того, чтобы собирать стадионы! Уверен, что и на этот раз зрителей ждет напряженная и красивая игра. И чем больше людей будет на трибунах, тем сильнее дети с непростой судьбой будут чувствовать свою нужность обществу. Приглашаю всех неравнодушных жителей столицы поддержать этих ребят аплодисментами – или просто своим присутствием. Встречаемся на Центральном стадионе!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.
В Таджикистане турнир «Будущее зависит от тебя» проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Федерации футбола Таджикистана и Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.
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