АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В РТСУ (ул. М. Турсунзаде, 30) проходит Восьмая Международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2019». В ней принимают участие более 45 образовательных организаций России.
- В рамках недели Франкофонии в Душанбе, в КЦ «Бактрия» показ франкоязычных фильмов. Начало в 18:00. Вход на мероприятие для всех свободный!
- Учебно-образовательный проект «T-MBA» совместно с Puzzle-Coworking (БЦ «Созидание») проводит мастер-класс на тему “Тайм-менеджмент”. Начало в 17.30, Вход 50-сомони.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 АПРЕЛЯ
1961 - День космонавтики.
2018 - Правительственным постановлением утверждён список туристических объектов, для создания которых ввоз оборудования, техники и строительных материалов освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 АПРЕЛЯ
1907 – Родился ученый-литературовед профессор Шарифджон Хусейнзаде.
1912 – Родился ученый-историк академик Баходур Искандаров.
1935 – Родился писатель, журналист, государственный деятель Ибод Файзуллаев.
1939 – Родился профессор Чумъа Шарифов.
1949 – Родился журналист Мирзои Фируз.
1950 – Родился писатель журналист, заслуженный работник культуры Мухтарам Хотам.
1969 – Родился журналист Мухаммад Эгамзод.
1972 – Родился заслуженный певец Таджикистана Бахтиёр Иброхимов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.
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