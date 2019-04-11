Посольство Узбекистана в Китае и министерство иностранных дел помогают вернуться на родину соотечественницам, которые, будучи замужем за китайцами, подвергаются физическому насилию со стороны супругов. В настоящий момент в КНР находятся десятки узбекистанок, попавших в такую ситуацию, сообщает ИА «Фергана».

Случаи с узбекистанками в Китае взяли под контроль после того, как Шодиёна Давлатова, гражданка Узбекистана пожаловалась на то, что ее муж-китаец жестоко обращается с ней и ограничивает ее свободу.

МИД страны сообщает, что она в апреле прошлого года в Андижане заключила брак с гражданином КНР и выехала в эту страну на постоянное место жительства. Из-за семейных неурядиц ей пришлось вернуться на родину, однако спустя некоторое время Давлатова снова переехала в Китай.

31 марта текущего года 25-летняя Давлатова обратилась за помощью в посольство Узбекистана. Она также записала видеообращение, распространенное узбекскими СМИ. В нем девушка рассказывает, что муж удерживает ее дома на протяжении семи месяцев, угрожает убить, если она обратится в посольство или полицию, избивает, если она отказывается спать с супругом. Кроме того, по словам девушки, ей принудительно вводят инъекции, чтобы она забеременела. Супруг требует родить ему ребенка или вернуть деньги, потраченные им во время женитьбы.

По данным узбекского МИД, в посольство с похожими жалобами обратилась еще одна гражданка Узбекистана. Она в декабре прошлого года вышла замуж за иностранца и уехала в Китай, но из-за семейных неурядиц и невыполнения супругом предварительных договоренностей вынуждена просить дипломатов помочь ей вернуться в Узбекистан.

Браки с иностранками распространены и в Южной Корее, где власти субсидируют мужчин, которые не могут найти невесту среди местных девушек. Причем невесты из Узбекистана являются самыми дорогими – в среднем затраты на заключение брака с ними составляют 18,3 млн вон ($22 000).

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