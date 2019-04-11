Матчами в Согдийской области завершился первый этап соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!». Победителями в Согде стали юные спортсмены из школы-интерната Спитаменского района. Они примут участие в республиканском этапе, а затем в случае выигрыша отправятся на международный финал в российский город Сочи.
Соревнования «Будущее зависит от тебя!», организованные компанией «МегаФон Таджикистан», стартовали в апреле сразу в нескольких регионах страны. Игры по традиции проводятся в двух возрастных категориях: 12-13 лет (2007-2008 годы рождения) и 14-15 лет (2005-2006 г.р.).
Сильнейшие команды из регионов «МегаФон Таджикистан» пригласит в Душанбе, где состоится республиканский этап.
В Хатлоне в обеих возрастных категориях путевку в полуфинал выиграли юные футболисты из города Куляб. Столицу республики и РРП будут представлять команды района Шахринав и душанбинской школы-интерната №1, ГБАО – село Рушан. А теперь определены и участники от Согда. Из четырех команд – Гафуровского и Спитаменского районов, городов Худжанд и Бустон – сильнейшими оказались старшая и младшая команды школы-интерната Спитаменского района.
«Для ребят участие в турнире «Будущее зависит от тебя!» – огромный стимул к дальнейшему занятию спортом, – рассказала директор школы-интерната Спитаменского района Бахринисо Алиева. – Они получили массу впечатлений, сильнейшие позитивные эмоции. Я считаю, что, проводя столь масштабные соревнования для ребят с непростой судьбой, «МегаФон Таджикистан» делает огромное доброе дело. Ведь командный спорт развивает качества, которые им очень пригодятся во взрослой жизни: ответственность, дисциплинированность, упорство в достижении своей цели».
«Наша задача – помогать детям, находящимся на попечении государства, проявить свои таланты, – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников. – Этот турнир стал традицией не только для нас, но и для ребят по всей республике: они с нетерпением ждут, когда начнутся игры, весь год готовятся к ним. От всей души желаю всем участникам удачи, красивой игры – и победы в финале чемпионата!».
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