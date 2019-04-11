Двух жителей Согдийской области за членство в запрещенном в Таджикистане религиозном течении «Салафия» к тюремным заключениям.
48-летний Абдугани Бозоров и 35-летний Мурод Намозов были задержаны сотрудниками ГКНБ Согдийской области в начале текущего года.
В суде Б. Гафуровского района «АП» сообщили, что Абдугани Бозоров признан виновным по статье 307 (прим. 3 ч. 2, организация деятельности экстремистской организации)УК республики и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Мурод Намозов по обвинению по части 1 статьи 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК Таджикистана проведет в колонии общего режима 1 год 2 месяца.
Деятельность «Салафия» запрещена Верховным судом РТ в начале 2009 года, в Таджикистане считается экстремистской группировкой.
Между тем, в суде Б. Гафуровского района также сообщили, что еще трое жителей области получили различные сроки за членство экстремистско-террористической организации «Исламская Партия Туркестана» (бывшее Исламское Движение Узбекистана-ИДУ).
Суд признал виновными 35-летнего жителя джамоата Исмоил Б. Гафуровского района Ёкубджона Джурабоева и 28-летнего уроженца Республики Узбекистан, жителя данного джамоата Давлата Олимбаева (ст. 307) приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима каждого.
29-летний житель этого же джамоата Абдували Юлчиев за то, что не сообщил о преступлении (ст. 347) приговорен к 6 месяцам тюрьмы в колонии общего режима.
Источник в суде отметил, Джурабоев и Олимбаев с конца 2015 года до весны 2016 года собирались в мечети Имоми Аъзам джамоата Исмоил и обсуждали экстремистские идеи и создание халифата.
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