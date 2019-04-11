Фонд Ага Хана с привлечением инвестиций партнеров построит через реку Пяндж очередной мост, связывающий Таджикистан и Афганистан.
Проект соглашения между министерством транспорта Таджикистана и Фондом Ага Хана в республике о сотрудничестве по строительству нового моста одобрен правительством страны.
Соглашение предполагает строительство 180-метрового моста с автомобильными подходами к нему (18,5 км) на участке Кокул Фархорского района Хатлонской области. Возводимый мост свяжет Фархорский район с местностью Ойхонум афганской провинции Тахор.
Также в рамках этого проекта будет построена 50-километровая автодорога из Восейского района до района Фархор Хатлонской области.
Ожидается, что данный проект будет финансироваться Европейской комиссией посредством Банка развития Германии и Региональной интеграционной программой Пакистан, Афганистан, Таджикистан.
Правительство Таджикистана своим постановлением поручает Минтрансу подписать указанное соглашение и при необходимости вносить в текст проекта изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Министерству иностранных дел Таджикистана поручено в установленном порядке согласовать с Фондом Ага Хана в Таджикистане дату и место подписания документа.
Таджикистан и Афганистан на данный момент соединяют семь мостов. Ранее Фонд Ага Хана построил пять мостов на территории Бадахшана и еще одним связал район Шамсиддин Шохин Хатлонской области с уездом Хохон в Афганистане.
Еще один мост через реку Пяндж в Хатлонской области был построен за счет средств правительства США.
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