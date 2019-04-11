Назначения опытных дипломатов на посты глав дипломатических миссий Таджикистана в Тегеране и Ирана в Душанбе показывает, что стороны всерьез взялись за улучшение отношений, считают эксперты.

Вчера, 10 апреля на должность главы дипмиссии Таджикистана в Иране был назначен Низомиддин Зохиди, который до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана, и является дипломатом высокого уровня.

В начале марта изменения произошли и в посольстве Ирана в Таджикистане. Глава иранской дипмиссии Худжаттулло Фагони, который занимал этот пост с 2014 года, завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране. Новым послом Тегерана в Душанбе был назначен Мухаммадтаки Собири, который ранее работал заместителем главы управления финансов внешнеполитического ведомства Ирана. И который так же считается специалистом высокого уровня.

Низомиддин Зохиди (в центре) на встрече с президентом, 10 апреля 2019 года, Фото: пресс-служба президента РТ

"Низомиддин Зохиди хорошо знает ситуацию стран Ближнего Востока. Он, как опытный дипломат может сыграть конструктивную роль в улучшении и развитии двусторонних отношений", - говорит таджикский политолог Рашид Гани Абдулло.

По его словам, в последние годы двусторонние отношения между Таджикистаном и Ираном переживают сложный процесс. И назначение опытных и высокопоставленных дипломатов в качестве послов в этих странах подтверждает, что и Таджикистан, и Иран стремятся улучшить отношения.

"Отношения между Таджикистаном и Ираном в наши дни - не в пользу для обеих стран. Независимо от санкций, наложенных на Иран, эта страна обладает огромным экономическим, техническим, научным и инвестиционным потенциалом. Учитывая это, экономическое сотрудничество с Ираном важно для Таджикистана. Кроме того, Таджикистан и Иран имеют общие язык и культуру, а также исторические связи. Сама история объединила нас", - объясняет Рашид Гани Абдулло.

О том, что власти Таджикистана и Ирана приступили к реанимированию ухудшенных с сентября 2015 года отношений друг с другом, говорит и таджикский эксперт по вопросам Афганистана и Ирана Косим Бекмухаммад.

По его словам, назначения опытных дипломатов на должности послов в Таджикистане и Иране демонстрируют, что сделан важный шаг в восстановлении доверия между политическим руководством двух государств.

Мухаммадтаки Собири, новый посол Ирана в Таджикистане Фото: tehrantimes.com

"В отношениях двух государств во всех сферах, особенно в экономике, торговле, культуре имеется очень большой невостребованный потенциал и нормализация отношений двух государств резко увеличит возможности их реализации", - считает Косим Бекмухаммад.

Кроме того, по словам эксперта, в условиях, когда в отношении Ирана введены жесткие экономические, финансовые и политические санкции, Тегерану жизненно важно иметь союзников в других регионах мира, в том числе и в Центральной Азии. Эксперт уверен в том, что нормализация отношений Тегерана с Душанбе также послужит укреплению связей Ирана с постсоветскими странами региона.

Ирано-таджикистанские отношения: есть что вспомнить

В отношениях таджиков и иранцев не должно быть проблем: и те и другие заинтересованы во взаимодействии, считают эксперты.

В феврале этого года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции заявил, что Таджикистан прилагает усилия для улучшения отношений с Ираном.

«Иран - это первая страна, которая признала независимость Таджикистана в 1991 году, а в 1992 году открыла свое посольство в Таджикистане. Никто не может отрицать историческую и культурную взаимосвязь между нашими странами. У наших стран были хорошие отношения до событий 4 сентября 2015 года, - отметил тогда министр, напомнив про мятеж экс-генерала Минобороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, которого обвиняли, в том числе и в связях с Ираном.

На протяжении четверти века Иран оставался также одним из важных торговых и экономических партнеров Таджикистана. Иран реализовывал в нашей стране два крупных инвестиционных проекта: Сангтудинская ГЭС-2, в строительство которой иранцы вложили $180 млн, а Таджикистан $40 млн., и второй проект - строительство пятикилометрового туннеля «Истиклол» на перевале Анзоб.

В самый пик развития отношений, в 2013 году товарооборот двух стран составлял $292,3 млн, в том числе экспорт Таджикистана в Иран $115,6 млн. На Иран пришлось в 2013 году 9,9 % экспорта Таджикистана и 4,3 % импорта. Основными товарами, поставляемыми Душанбе в Иран являлись: хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, сушеные плоды и алюминиевая проволока. Тегеран поставлял в нашу республику продовольствие, машины и оборудование, строительные материалы.

По результатам 2018 года товарооборот между нашими странами сократился в три раза и составил $97 млн.

В Таджикистане частный бизнес Ирана создал ряд швейных цехов, оборудовав их швейными и вязальными машинами. Здесь были открыто довольно много преимущественно небольших иранских предприятий в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и т. п.

Также Иран развивал отношения с Таджикистаном в культурной и социальной сфере: в нашей стране действовал Комитет по оказанию помощи, который оказал реальную поддержку многим малоимущим семьям. Сотрудничество развивалось и по линии иранской Академии персидского языка и литературы.

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