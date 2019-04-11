За вклад в развитии узбекского кинематографа таджикская актриса Сайрам Исоева получила премию творческого союза деятелей кино Узбекистана, сообщили «АП» в Минкультуры Таджикистана.
Народная артистка Таджикистана Сайрам Исаева единственный представитель зарубежного кинематографа, получивший в текущем году премию в размере 5 миллионов узбекских сумов (около $600).
Кроме Исоевой, денежные премии за вклад в развитие узбекского кино получили народные артисты Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров, Хайрулла Саъдиев, Абдурахим Исмоилов, Хабибулла Файзиев.
Сайрам Исоева снялась в таких узбекских кинофильмах, как «Минувшие дни», «Восточная плутовка», «Хорезмийская легенда» и др.
Советская и таджикская актриса театра и кино, театральный режиссер Сайрам Исоева родилась в Душанбе 24 ноября 1942. Заслуженная артистка Таджикской ССР (1971г.), Народная артистка Таджикской ССР (1986г.). Окончила Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Островского (1964г.). С 1964 года - актриса Ленинабадского музыкально-драматического театра им. Худжанди (раньше - Театр им. А.С.Пушкина). В кино - с 1962 года. Главный режиссер Театра музыкальной комедии им. Камола Худжанди в Согде.
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Госпожа Исоева поздравляю Вас с этой наградой. Можно задать Вам вопрос. А Вы когда в последний раз получали награду или премию у себя на родине в Таджикистане.