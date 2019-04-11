Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, пишет Медуза.
Предполагается, что закон об изоляции Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.
Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 миллиардов рублей.
По словам властей, это защита от угроз — страховка на случай отключения интернета извне.
Перечень потенциальных угроз российскому сегменту интернета пока не составлен. После принятия законопроекта его еще предстоит утвердить правительству России. Одновременно с регламентом обнаружения этих угроз и мерами по их устранению.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ях об мешавад? Душанбе ва Теҳрон муовинони вазирро сафир таъйин карданд
Сабти наздики 4 ҳазор қоидавайронкуниҳо дар роҳҳои Душанбе давоми як ҳафта
Пешгӯии афзоиши бештари иқтисоди Тоҷикистону Ӯзбекистон дар паҳнои ИДМ
Шумори тоҷикистониёни хоҳишманди шаҳрванди Русия шудан мудом дар ҳоли афзоиш аст
«Digital Marketing Day»-и Tcell ва Тайрон барои маркетологҳои тоҷик
ВКД ва КДАМ Тоҷикистон беҳтарин кормандони оперативиро муайян карданд
Боздошти як доя дар Ӯзбекистон ба гумони фурӯши тифли навзод
Футболбозони навраси тоҷик ба Ҷоми “Роҳи абрешим - Хуашан-2019» соҳиб шуданд
Боздошт ва оғози парвандаи ҷиноӣ нисбати роҳбари пешини ширкати “Тоҷик Эйр”
Натиҷагирӣ аз аксияи “Соли нав - Иқдоми нав”-и Бонки байналмилалии Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста