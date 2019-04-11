В Узбекистане автомобилистов обязали ездить днем с включенными фарами. Это предписано правительственным постановлением «О внесении изменений в Правила дорожного движения» от 9 апреля.
Согласно изменениям, с 11 апреля текущего года транспортные средства в дневное время суток обязали передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом, сообщает CA-NEWS.
Ранее такое требование распространялось только на пассажирские автобусы и габаритные автомобили.
Тем же постановлением в Узбекистане введены и другие поправки в ПДД. Так, при остановке на красный свет или по сигналу регулировщика передняя часть автомобиля не должна преступать стоп-линию; транспортное средство, движущееся по кольцевой, имеет приоритет перед машиной, въезжающей на кольцевую; запрещается вести мопед или велосипед, не держа руль или держа его одной рукой, и прочее. В списке используемых в республике дорожных знаков появилось 28 новых, в том числе знак, разрешающий проезд на красный цвет, знак радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.
Кроме того, изменениями внесено 28 новых дорожных знаков. В их числе знаки, разрешающий проезд на красный свет, радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.
Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, начиная с 11 апреля следить за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах Ташкента УБДД ГУВД начнет с использованием патрульного вертолета.
Как пишет ИА Фергана, подобная практика применяется во многих странах. Например, в России всех автомобилистов обязали ездить с включенным ближним светом вне зависимости от времени суток и условий видимости с 2010 года. Необходимость внедрения этой нормы в ПДД была обусловлена тем, что машина с включенными фарами становится более заметной для окружающих, что сводит к минимуму количество аварий, совершенных из-за невнимательности участников движения.
Эксперты отмечают, что после введения такого требования число ДТП в дневное время сократилось. За нарушение данного пункта правил в РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. О том, какие санкции установлены за езду с выключенными фарами днем в Узбекистане, не сообщается.
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Кулли ахбор
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Бобошарифов Нусрат5
В России подобное решение правительства было обусловлено тем, что в России очень мало светлых, солнечных дней, иногда днём как ранним утром или ранним вечером темно, часто туманы бывают. В Узбекистане же это идиотизм. Ну представьте, жара 45 градусов, солнце и так светит вовсю, а тут ещё и с ближним светом люди слепить будут. Такое решение характерно только для северных стран, а не для жарких и южных.
Alijon9
Молодцы!!!!