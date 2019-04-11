В Узбекистане автомобилистов обязали ездить днем с включенными фарами. Это предписано правительственным постановлением «О внесении изменений в Правила дорожного движения» от 9 апреля .

Согласно изменениям, с 11 апреля текущего года транспортные средства в дневное время суток обязали передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом, сообщает CA-NEWS.

Ранее такое требование распространялось только на пассажирские автобусы и габаритные автомобили.



Тем же постановлением в Узбекистане введены и другие поправки в ПДД. Так, при остановке на красный свет или по сигналу регулировщика передняя часть автомобиля не должна преступать стоп-линию; транспортное средство, движущееся по кольцевой, имеет приоритет перед машиной, въезжающей на кольцевую; запрещается вести мопед или велосипед, не держа руль или держа его одной рукой, и прочее. В списке используемых в республике дорожных знаков появилось 28 новых, в том числе знак, разрешающий проезд на красный цвет, знак радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, изменениями внесено 28 новых дорожных знаков. В их числе знаки, разрешающий проезд на красный свет, радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, начиная с 11 апреля следить за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах Ташкента УБДД ГУВД начнет с использованием патрульного вертолета.

Как пишет ИА Фергана, подобная практика применяется во многих странах. Например, в России всех автомобилистов обязали ездить с включенным ближним светом вне зависимости от времени суток и условий видимости с 2010 года. Необходимость внедрения этой нормы в ПДД была обусловлена тем, что машина с включенными фарами становится более заметной для окружающих, что сводит к минимуму количество аварий, совершенных из-за невнимательности участников движения.

Эксперты отмечают, что после введения такого требования число ДТП в дневное время сократилось. За нарушение данного пункта правил в РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. О том, какие санкции установлены за езду с выключенными фарами днем в Узбекистане, не сообщается.

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