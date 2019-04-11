В столице Таджикистана прошло мероприятие «Digital Marketing Day», организованное компанией Tcell и рекламным агентством «Тайрон». Тренерами образовательного форума стали эксперты в области digital маркетинга и рекламы из России – Роман Пивоваров и Денис Баталин.

Одно из ключевых направлений работы компании Tcell – развитие цифровой (digital) среды Таджикистана и внедрение в глобальную сеть разнообразного локального таджикского контента. Digital-сфера по всему миру развивается ежесекундно, принося еще больше удобств в жизнь каждого цифрового пользователя. Развивая таджикскую digital среду, Tcell стремится соответствовать своей задаче: воплощать инновационные коммуникационные технологии в своей стране, что приобщит Таджикистан к глобальной мировой площадке успешных инновационных решений, которые двигают прогресс.

Tcell

Став соорганизатором «Digital Marketing Day», Tcell открыл возможность участникам форума пройти интенсивный тренинг от ведущих экспертов России в области digital маркетинга и рекламы.

Необходимость и важность форума «Digital Marketing Day» заключается в резкой смене приоритетов в продвижении любого бизнеса. Сегодня многие потенциальные клиенты любого бизнеса ищут всю интересующую их информацию исключительно онлайн. И если они не находят там никакой информации, не получают ответы на свои вопросы, не видят детали деятельности компании, то они предпочтут конкурентов, которые все это обеспечивают.

Tcell

День цифрового маркетинга собрал более 300 участников, начиная от владельцев крупного бизнеса, управленцев, менеджеров и маркетологов компаний, заканчивая амбициозной и активной молодежью, которая стремится изучать новые технологии, инструменты и решения онлайн-рекламы.

Tcell

Роман Пивоваров и Денис Баталин, тренеры «Digital Marketing Day» – ведущие спикеры компании ADCONSULT из Москвы. В смежном интенсивном тренинге, они помогали участникам осваивать логику и стратегию построения своего бизнеса в интернете, изучать онлайн-инструменты и digital технологии, чтобы применять их в Таджикистане.

Tcell

Tcell обеспечил участников и спикеров форума надежной связью, которая позволяла вести тренинги онлайн. Большая часть программы обоих спикеров состояла из практической работы в интернете, где участники на конкретных примерах учились пользоваться новейшими цифровыми инструментами для продвижения своего бизнеса.

Как инновационная компания, Tcell в своей работе внедряет инновационные и передовые технологии, а также регулярно проводит и поддерживает мероприятия, направленные на улучшение и развитие цифровых технологий.

Tcell

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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