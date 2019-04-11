Руководство ООО «Хабара», которое занимается организацией охоты в Таджикистане, заявляет, что недавно побывавшие в нашей стране с целью охоты арабские туристы не увозили из Таджикистана соколов: они привезли их с собой.
Компания уточняет, что арабские туристы были приглашены в Таджикистан этой организацией и не совершали никаких незаконных действий, и опровергает утверждения о вывозе этих птиц из страны.
«Два сокола были привезены этими двумя туристами, у них имеются соответствующие общепринятые документы, отвечающие международным нормам по перевозке редких птиц, - отмечают в ОО «Хабара». - Арабские туристы были нашими гостями. По поводу их визита в Таджикистан был оформлен договор и представлены необходимые документы, в том числе направление на охоту со стороны Агентства лесного хозяйства при правительстве Таджикистана и туристическая лицензия».
В компании отметили, что «Хабара» занимается разведением уникальных видов рыб и птиц, туризма, организацией охоты и рыболовства, а также инкубацией редких птиц, которые занесены в Красную Книгу Республики Таджикистан.
Здесь также сообщили, что могут заинтересовать туристов охотой на животных, птиц и организовать соревнования по рыбалке в водохранилищах и озерах города Канибадам и Гафуровского района Согдийской области, а также в районах Шаартуз, Джайхун, Дангара, Вахдат и Рудаки.
Напомним, видеоролик о хождении в салоне самолета двух граждан Объединенных Арабских Эмиратов с соколами в руках посмотрели в интернете более 2,2 млн посетителей. Ролик был размещен в Твитере на страничке The Tajikistahn Dahn.
Птицы семейства соколиных и ястребиных входят в Красную книгу Таджикистана и охраняются законом. Для вывоза редких и охраняемых птиц и животных из республики нужно разрешение правительства. Именно поэтому данный ролик вызвал резонанс и бурно обсуждался в сети.
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Akram10
После того, как соколы увидели жизнь в Дубае, они сами признались и заговорили человеческим языком, что они не из Таджикистана.