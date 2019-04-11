Получение второго гражданства, считают эксперты – это дополнительные возможности, которые способствуют снижению социальной напряжённости. Может потому количество граждан Таджикистана, выстаивающих длинные очереди за российскими паспортами, ежегодно растёт.
Традиционно любые изменения в российском законодательстве, касающиеся получения гражданства этой страны, в Таджикистане вызывают большой интерес. Поэтому, когда в конце марта в России вступили в силу поправки в закон «О гражданстве РФ», наше общество снова всполошилось.
Эти поправки касаются участников Госпрограммы по переселению соотечественников. Действующее законодательство позволяет им оформлять российское гражданство в упрощённом порядке, но до конца марта воспользоваться этим механизмом они могли, лишь имея регистрацию (прописку) по месту жительства в выбранном для переселения субъекте России.
По новым правилам регистрация стала необязательной - достаточно постановки на учёт по месту пребывания. Это во многом облегчит положение участников программы, потому что на новом месте люди с трудом находили адреса, по которым могли зарегистрироваться.
Все их мытарства теперь в прошлом.
При этом у участников должно быть разрешение на временное пребывание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Все перечисленные документы должны быть оформлены в регионе, куда переселяются участники госпрограммы.
Кстати, кроме поправок в закон «О гражданстве РФ», 29 марта вступил в силу и новый закон, наделяющий президента России полномочиями определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Но, скорее всего, этот закон на наших гражданах никак не отразится. Дело в том, что изначально его авторы составляли закон для того, чтобы российским соотечественникам из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят военные конфликты или смена политического режима, было легче получить гражданство России. Потенциально – это граждане Украины, прежде всего, жители Донбасса.
Количество россиян в Таджикистане растёт
В Таджикистане Госпрограмма по переселению соотечественников в Россию пользуется большим спросом.
Например, в прошлом году Представительство МВД России (по вопросам миграции) в Таджикистане, которое курирует программу в нашей стране, приняло 2,5 тысячи заявлений от таджикистанских граждан, желающих выехать в Россию на ПМЖ. При этом свидетельств участников госпрограммы, которые позволяют ею воспользоваться, было выдано около 1,7 тысяч.
С учетом членов семей участников, «добро» на переселение в Россию получили порядка семи тысяч граждан Таджикистана. Выехали – почти 1,4 тысяч семей (5,7 тысяч человек, - ред.), гражданство по линии МВД получили в прошлом году более 20 тысяч граждан Таджикистана. Но это количество - только по линии МВД; всего же в 2018 году гражданство России получили 35,7 тысяч граждан Таджикистана.
Для сравнения – в 2017-м году обладателями российских паспортов стали 29 тысяч граждан Таджикистана, в 2012-м всего около 10 тысяч. То есть количество граждан Таджикистана, которые получают российские паспорта, с каждым годом растет, в том числе и благодаря Госпрограмме.
Дело в том, что эта программа интересна таджикистанцам чаще всего из-за возможности получить российское гражданство в упрощенном порядке, а не для переезда на постоянное место жительства в Россию. В Таджикистане достаточно распространена практика, когда граждане становятся участниками программы, переезжают в Россию, получают гражданство этой страны, а потом возвращаются домой и живут здесь.
Дело в том, что Таджикистан на сегодняшний день единственная страна, которая имеет с Россией соглашение о двойном гражданстве. И в случае получения гражданства России граждане Таджикистана ничего не теряют, а только приобретают.
Нужны ли Таджикистану граждане России?
До 2003 года стран, у которых было соглашение с Россией о двойном гражданстве, было две – мы и Туркменистан, однако 16 лет тому назад в Москве был подписан Протокол о прекращении действия российско-туркменского соглашения, после чего официальный Ашхабад объявил о денонсации соглашения.
Причем, Россия на протяжении более десяти лет продолжала выдавать свои паспорта туркменистанцам, проживающим на территории этой страны. В свою очередь туркменские власти начали кампанию по преследованию обладателей двойного гражданства, фактически их поставили перед выбором: уехать в Россию, либо выйти из российского гражданства. Кстати, эта проблема не решена и по сей день.
По словам Кахрамона Бакозода, директора Центра стратегических исследований «Зеркало», в Таджикистане для изменения соглашения о двойном гражданстве нет причины.
- Но прогнозировать что-то в этом направлении сложно, как говорится, возможно - всё. Впрочем, на данный момент никаких изменений со стороны Таджикистана в плане изменения соглашения о двойном гражданстве я не предвижу, наши страны стратегические партнеры и есть много других нитей связывающих нас, - говорит Бакозода.
Но, у двойного гражданства все же есть риски.
- Теоретически есть риски геополитические: обладателей двойного гражданства могут использовать, как геополитический инструмент. Известно, что так было в Абхазии и Южной Осетии, население которых в большинстве своем являлось российскими гражданами, что позволило России вторгнуться в страну, указав в качестве повода защиту своих граждан, - продолжает Бакозода.
По его словам, об этих рисках в Таджикистане знают. Очевидно, поэтому был введен запрет принимать на работу лиц с двойным гражданством на госслужбу и в органы безопасности.
Нужна ли гражданам Таджикистана Россия?
Бакозода напоминает, что практика наличия двойного гражданства, которая действует между Таджикистаном и Россией, не новая.
- Например, Великобритания предоставляет упрощенный порядок получения своего гражданства для граждан государств, которые когда-то являлись колониями этой страны. Между Великобританией и Австралией, Новой Зеландией действуют соглашения о двойном гражданстве. То есть это вполне нормальная практика, которая повышает уровень доверия между странами, укрепляет связи, - говорит Бакозода.
Для простых граждан, по мнению эксперта, получение второго гражданства – это дополнительные возможности, которые во многом способствуют снижению социальной напряженности.
С ним согласен и Рахмон Ульмасов, доктор экономических наук, профессор:
- Наличие двойного гражданства позитивно влияет на отношения наших стран. Я уверен, что в том числе и благодаря этому договору, Россия на долгие годы останется для таджиков основным центром миграционного притяжения. С каждым годом в республике растет количество желающих переехать в Россию на постоянное место жительства. Это не окажет негативного влияния на социально-политическую жизнь, и никаких угроз национальной безопасности тут я не вижу, - говорит он.
Что касается оттока населения, которое тоже влечет за собой получение российского гражданства, то этот вопрос действительно актуален, ведь гражданство России получают, прежде всего, квалифицированные специалисты.
- Но, опять-таки, эмиграция специалистов есть практически везде. Их выезд из страны исхода может создавать возможности для других специалистов занять их место и продвинуться в своей карьере, а может и создавать дефицит квалифицированных кадров. Понятно, что система образования должна выпускать достаточное количество специалистов для страны. Но, для того, чтобы выпускник вуза стал специалистом нужны годы. Поэтому и экономика должна функционировать так, чтобы специалисты росли в ней. В общем, у любой системы есть «порог чувствительности» или «адаптивности» к проблемным ситуациям.
В случае оттока граждан и специалистов, пока система может воспроизводить достаточную замену, это не будет проблемой, а естественными потоками человеческих ресурсов в системе. Показателями проблемы я бы назвал положение, когда, несмотря на большое количество безработных, мы будем приглашать для решения важных задач специалистов из-за рубежа или когда в дополнение к общему образованию граждане должны будут нанимать репетиторов, когда к врачам выстроятся длинные очереди. На уровне ежедневной практики нам может казаться, что всё это уже есть, но этот вопрос все равно требует системного изучения, - говорит Бакозода.
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