Юношеская сборная Таджикистана (U-15) по футболу, возглавляемая главным тренером Ахлиддином Турдиевым, стала победителем международного турнира Кубка «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае.

В заключительном туре таджикские юноши сыграли вничью с хозяевами турнира сборной Китая – 0:0, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Ранее подопечные Ахлиддина Турдиева крупно обыграли сборные Кыргызстана (8:0) и Мьянмы (5:0).

fft.tj

На церемонии награждения юношеской сборной Таджикистана был вручен Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019».

Лучшим вратарем турнира был признан вратарь сборной Таджикистана Сафармад Гаффоров. Приз лучшего нападающего получил Абдулфаттох Худойдодзода. А лучшим бомбардиром соревнований стал Мухаммадворис Сайдалиев, который на турнире забил четыре мяча.

Участие на турнире в Китае стало одним из этапов подготовки юношеской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет в сентябре.

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