Сенсационное заявление сделали европейские ученые: им удалось впервые сделать фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в далекой галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы, пишет Русская служба Би-Би-си.

Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 трлн километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах.

"То, что мы видим (на снимке), - больше по размеру, чем вся наша Солнечная система, - пояснил Би-би-си профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке. - Масса этой черной дыры превышает солнечную в 6,5 млн раз".

"Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать, - добавил профессор. - Абсолютный монстр, чемпион Вселенной в сверхтяжелом весе".

DR JEAN LORRE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Астрономы давно подозревали, что в центре галактики М87 находится супермассивная черная дыра, однако черное пятно в центре этого снимка - не сам коллапсар, а массивное скопление быстро движущихся звезд

Это настолько важная новость для всего научного мира, что журналистам объявили о нем на пресс-конференции, которую одновременно провели сразу в шести городах: в Брюсселе, Вашингтоне, Сантьяго-де-Чили, Тайбэе, Токио и Шанхае - на четырех языках.

Пресс-конференции, посвященные первому изображению черной дыры, 10 апреля одновременно начались в Бельгии, США, Японии, Дании, Китае, Чили и на Тайване в рамках международного проекта «Телескоп горизонта событий».

Черная дыра — это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет. Возможность существования таких областей в начале XX века доказали уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна, хотя сам ученый в это предположение не верил.

Но во второй половине XX века теория черных дыр получила дополнительные доказательства благодаря применению новых мощных телескопов. Сейчас научное сообщество почти не сомневается в том, что черные дыры существуют. Но из-за их большой удаленности за ними никто не наблюдал — ученые лишь предполагали, как они могут выглядеть.

Проект «Телескоп горизонта событий» был создан для наблюдения за сверхмассивными черными дырами, которые образуют ядра большинства галактик. Астрофизики сосредоточились на двух объектах. Одним из них стала черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного пути. Ее масса превышает массу Солнца в четыре миллиона раз, а размер — в 18 раз.

Вторым объектом для наблюдения была выбрана черная дыра в галактике M87; ее масса больше солнечной в шесть с половиной миллиардов раз. Даже с помощью самого мощного телескопа разглядеть с Земли эти черные дыры очень трудно. Астрофизик Димитриос Пластис из Аризонского университета сравнил это с попыткой сфотографировать DVD-диск, лежащий на лунной поверхности.

Чтобы решить проблему, ученые из проекта «Телескоп горизонта событий» объединили десять радиотелескопов на разных континентах в один большой «виртуальный телескоп» — интерферометр.

Он позволяет наблюдать объект одновременно с разных точек; потом полученные данные совмещают и обрабатывают. Астрофизики из проекта «Телескоп горизонта событий» вели наблюдения за двумя черными дырами в течение десяти дней в апреле 2017 года. Они получили 500 терабайт данных на тысяче жестких дисков; обработка этого объема информации заняла два года.

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