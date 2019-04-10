Быть близнецами – очень интересно, а слушать их нескончаемые истории можно до тех пор, пока живот не начнет сводить от смеха. В день братьев и сестер, который отмечается 10 апреля, мы собрали несколько монологов, в которых они честно рассказали о плюсах и минусах быть близняшками.
Парвина Ганджова:
- Мне 26 лет и я младшая в нашей паре близняшек. Моя сестра Заррина родилась на пару минут раньше. Мы – самые близкие люди друг для друга, между нами нет никаких секретов. По крайней мере, у меня от Заррины. Когда я вижу, что она темнит или не договаривает, я тут же вывожу ее на чистую воду. Но это совсем не означает, как некоторые говорят, что раз вы близняшки, значит, можете читать мысли друг друга.
Мы всего лишь близняшки, а не люди из будущего. А еще между нами нет физической связи, когда, например, один болеет, а второй ощущает боли в той же области. Не скажу, что это миф о близняшках – может у кого-то действительно так, но не в нашем случае.
Мы учились в одном классе, потом в одной группе в университете – постоянно вместе. С одной стороны, это удобно. Например, в университете мы сдавали друг за друга экзамены. Правда, на втором курсе меня за этим делом поймал декан: он понял, что я выдаю себя за Заррину, но доказать никак не мог, потому что мы стояли на своем. Но после этого на экзамены нас заводили вдвоем, чтобы не было возможности поменяться бэйджиками с именами.
Заррина Ганджова:
- Может физическая связь между нами не сильна, но моральная – еще как. Если мы не видимся сутки – начинаем тосковать. У нас есть еще братья и сестры, мы их, конечно, любим, но такой связи, как с Парвиной, нет ни с кем. Хорошо, что они не ревнуют и относятся с пониманием.
Все-таки, мы с сестрой познакомились еще в утробе матери, такую связь так просто не разорвать. Бывает, конечно, что мы надоедаем друг другу. Я могу сказать Парвине, что устала и видеть ее не хочу. Она не обижается, потому что знает, что я без нее и дня не смогу.
Быть близняшками весело. Нас постоянно путают. Постоянно. Даже родная бабушка. А про просто знакомых я вообще молчу. Каждый день у нас случается одна и та же история: ко мне подходят незнакомые люди, здороваются, узнают как у меня дела. А я повторяю, как попугай: «Я – Заррина, сестра Парвины». А Парвина любит подыгрывать и выдает себя за меня.
Я работаю учительницей, так вот иногда мои ученики видят ее и говорят: «Апаи Заррина, биё то хонара мебаремта» (Апаи Заррина, давайте до дома довезём), так она с удовольствием бежит.
Фатима Джабарова (в девичестве Юлдашева):
- Мы с сестрой однояйцовые близнецы. Это такие, которые прям похожи. В детстве так нас совсем было не отличить, даже папа родной путал. Помню, тогда мы учились в классе 7-м, папа с утра дал Зухре задания по дому, а когда вечером пришел домой, стал спрашивать с меня. Я-то была не в курсе событий, сказала, что не понимаю, о чем он. Отец решил, что я дурачусь и сильно отругал меня. Я – в слезы. Потом выяснилось, что он нас просто перепутал.
Вообще, путают нас все. Помню, еще в университете за Зухрой ухаживал парень. Оказывается, общаться она с ним не хотела, поэтому «отшила». Я этого не знала, хотя сестра убеждает, что говорила мне. Так вот, как-то раз я шла с университета и встретила этого парня. Полагая, что они общаются, я, выдавая себя за Зухру, начала с ним смеяться, флиртовать. Одним словом, хотела помочь. Парень подумал, что я даю ему шанс, и с новой силой стал названивать и ухаживать за сестрой и искренне не понял, когда она его снова отшила. Ну и мне порядком влетело потом от нее за такой произвол.
Сейчас мы обе замужем. Однажды мы решили разыграть наших мужей: сделали одинаковый макияж и прически, оделись так, что не отличишь. Единственное отличие между нами, это родинки в разных местах, так вот мы их замазали тоналкой и пошли к мужьям. Сначала они опешили, но не растерялись. Муж Зухры подошел и стал искать родинки. В общем, нас сразу же раскрыли.
Близнецы, несмотря на внешнее сходство, не обязательно точная копия друг друга. У нас похож характер. Но взгляды на жизнь – разные.
Зухра Юнусова (в девичестве Юлдашева):
- Мы с Фатимой много лет живем в разных странах и видимся раз в год, если повезет, или по большим семейным праздникам. Общаемся преимущественно по интернету, но постоянно.
То, что близнецы чувствуют друг друга, это чистая правда. Даже не видя и не слыша, можем понять, что все плохо. Объяснить словами это сложно. Я просто знаю. Когда у нее неприятности, мне снятся плохие сны. Я еще ни разу не прогадала. Она, соответственно, так же. Несколько лет назад у меня был сильный стресс, связанный с переездом. Перед сном я так сильно плакала, как, наверное, никогда в жизни. Оказывается, этой ночью Фатиме приснился плохой сон, в котором я попала в беду. Утром я проснулась от ее звонка; она требовала рассказать, что со мной не так.
Когда она рожала первого ребенка, это был совсем ад. Все это время я находилась рядом с ней и, кажется, мне было также больно, как и ей. Поэтому когда она пошла на вторые роды, она никому ничего не сказала. Поставила она меня перед фактом только на следующий день.
Фатима Рахимова:
- Мы с Зухрой двойняшки и представить себе не можете, как в детстве мне это не нравилось. Родители нас одинаково одевали, постоянно заставляли брать сестру с собой, следить и отвечать за нее, потому что я старшая. На минуточку, старшей я была условно. Разница в пару минут не считается. Мало того, так еще когда Зухра теряла или портила свои вещи, она брала мои, чтобы родители ее не ругали. Я с ней не хотела связываться, поэтому весь удар принимала на себя.
Как-то раз, мы тогда еще в школе учились, папа купил термос. Естественно, нам было жуть как любопытно, поэтому мы полезли в него – он такой красивый, стеклянные изнутри, сверкает. Зухра решила проверить, что внутри, и кинула в него металлическую пульку – термос разбился. Когда папа вернулся, стал искать виноватых. Зухра стала валить на меня, я на нее. Но при этом она начала плакать, а я доказывать свою правоту, поэтому влетело снова мне.
Или когда сестренку обидели в новой школе и я, отстаивая ее честь, пошла драться с одноклассником. Прибежал директор, вызвали родителей, и Зухра сказала, что она тут не при чем, ее никто не обижал и драться я пошла, потому что сама захотела.
Как вы поняли, быть двойняшкой мне совсем не нравилось. Но это раньше. Я и подумать не могла, что это самое большое мое богатство.
Ощутила я это, когда в прошлом году она вышла замуж. У меня было ощущение, что у меня оторвало какую-то часть тела, забрали частичку меня. Я так горько плакала. Теперь я понимаю, что ближе нее у меня нет никого. В этом мире все с тобой общаются по какой-то причине, за какой-то выгодой. А к Зухре я всегда могу прийти, позвонить без причины и знаю, что она всегда будет мне рада.
Зухра Рахимова:
- Знаете, иметь сестру двойняшку - несказанное счастье. Моя Фатима всегда была рядом, защищала, оберегала меня от всего и ото всех. Кто бы ни обидел, стоило мне пожаловаться сестре, она летела на помощь.
Мы вместе поступили в университет на юридический факультет по желанию отца, но Фатиме это не нравилось, поэтому она бросила все и поступила в Институт искусств, уехала из дома. Это был страшный день в моей жизни. Я растерялась, потому что я не знала жизни без нее.
Меня не покидало ощущение, что без нее я никто. Мне было страшно ходить по улице, я не могла принимать самостоятельно решения, потому что раньше это делала Фатима – она знала, что хорошо, а что плохо. Какое-то время после ее отъезда я просто не выходила из дома. Мне пришлось заново учиться жизни. До этого мы надолго никогда не разлучались. У нас в семье еще три сестры, и когда они оставались где-то с ночевкой, я даже не замечала. Но стоило Фатиме куда-то уйти без меня на пару часов, я лезла на стенку.
Уже несколько лет, как мы живем отдельно. У меня своя семья, у Фатимы – жизнь в столице. Но я постоянно ей звоню, прошу по возможности приезжать. Услышу ее голос, и на сердце становится спокойно.
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