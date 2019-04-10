Международный банк Таджикистана подвёл итоги акции «Соли нав – Иқдоми нав». Претендентами на призы стали более 540 человек, из которых 12 счастливчиков стали победителями. Они были определены 3 апреля 2019 года в прямом эфире утреннего шоу на радио «Азия-Плюс».
Церемония вручения подарков состоялась 8 апреля в головном офисе Международного банка Таджикистана. В награждении приняли участие руководство и сотрудники банка, победители акции и представители СМИ.
Поздравляя победителей с выигрышем в торжественной обстановке, призы победителям вручали заместители председателя правления Международного банка Таджикистана Орзу Алиев и Дилафруз Халикова.
«Мы очень рады, что вы доверяете нам и нашему банку. Благодарим вас за то, что являетесь нашими постоянными клиентами и пользуетесь нашими услугами и продуктами. Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы наши продукты были еще доступнее и полезнее для вас», - сказала Дилафруз Халикова.
Путёвку в Дубай на двоих выиграл житель города Турсунзаде Алишер Каримов, IPhone XS достался жителю Душанбе Зувайдулло Шафиеву, а обладателем LED телевизора Samsung стал житель Худжанда Мирзоаслиддин Ёкубов.
Кроме того, еще девять ценных призов были вручены другим победителям.
«Мне, честно говоря, и не снилось, что я стану победителем этой акции. Утром 3 апреля мне позвонили из студии радио «Азия-Плюс», где проходил розыгрыш призов, и сообщили, что я был участником акции и стал обладателем iPhone XS. Я подумал, что они шутят, переспрашивал несколько раз, на самом ли деле это так», - поделился впечатлениями Зувайдулло Шафиев.
По словам победителя, его сын давно мечтал о таком телефоне, но из-за высокой стоимости семья не могла себе позволить такую покупку. Теперь мечта сына сбылась.
Мирзоаслиддин Ёкубов приехал за своим LED телевизором из Худжанда.
«Когда мне позвонили 3 апреля и сказали, что я стал победителем акции и выиграл телевизор, я очень обрадовался. Когда вернусь обратно в Худжанд, моя семья будет очень рада такому подарку. Спасибо Международному банку Таджикистана за такие прозрачные акции», - отметил он.
По словам специалиста по маркетингу Международного банка Таджикистана Озара Самадова, целью акции была поддержка населения страны путём предоставления им кредитов по низким процентным ставкам, чтобы каждый обратившийся в рамках акции мог решить не только свои бытовые вопросы, но и укреплял и развивал свой бизнес.
«Мы благодарим наших клиентов за их лояльность к нашему банку. Обещаем дальше улучшать свои услуги и продукты, и продолжать прозрачный подход в обслуживании населения и гостей нашей страны», - добавил Озар Самадов.
На сегодняшний день у Международного банка Таджикистана по всей республике работают 7 филиалов и 4 центра банковского обслуживания.
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