АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- VIII Международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2019» открывается сегодня в РТСУ.
- В рамках Недели Франкофонии в Таджикистане Русский драматический театр им. В. Маяковского покажет на третьем этаже Таджикского академического театра имени А. Лахути спектакль «Пролом» по пьесе Кристины Вистюп в переводе Амаль Ханум Гаджиевой на русский язык.
- В театре оперы и балета им. Айни состоится детская музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов» по пьесе Э. Калмановского. Начало в 10.00 и 12.00.
- Состоится жеребьевка финальной части молодежного чемпионата Азии-2019 (U-20) по футзалу. Своих соперников по групповому этапу узнает и молодежная сборная Таджикистана.
- Состоятся два матча 2-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги: «Истаравшан» – «Худжанд», Истаравшан, Центральный стадион, начало в 16.00, «Истиклол» – «Хатлон», Душанбе, Центральный республиканский стадион, начало в 17:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 АПРЕЛЯ
1919 - Создана Международная организация труда (МОТ).
2001 - В результате теракта в Душанбе погиб первый замминистра внутренних дел РТ Хабиб Сангинов.
2011 - Таджикистан и ОБСЕ подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития и реформирования таджикской милиции.
2017 - Президент Таджикистана подписал указ о назначении своего сына Рустама Эмомали мэром города Душанбе.
2017 - В Душанбе приземлился первый регулярный рейс из Ташкента компании «Узбекистон хаво йуллари» с 29 пассажирами на борту.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 АПРЕЛЯ
1931 – родился журналист Гулназар Хушназаров.
1955 – родилась эстрадная певица, Заслуженная артистка Таджикистана Махфират Хамракулова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег), гроза, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (выше 3000м снег), гроза, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.
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