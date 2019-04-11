АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- VIII Международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2019» открывается сегодня в РТСУ.

- В рамках Недели Франкофонии в Таджикистане Русский драматический театр им. В. Маяковского покажет на третьем этаже Таджикского академического театра имени А. Лахути спектакль «Пролом» по пьесе Кристины Вистюп в переводе Амаль Ханум Гаджиевой на русский язык.

- В театре оперы и балета им. Айни состоится детская музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов» по пьесе Э. Калмановского. Начало в 10.00 и 12.00.

- Состоится жеребьевка финальной части молодежного чемпионата Азии-2019 (U-20) по футзалу. Своих соперников по групповому этапу узнает и молодежная сборная Таджикистана.

- Состоятся два матча 2-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги: «Истаравшан» – «Худжанд», Истаравшан, Центральный стадион, начало в 16.00, «Истиклол» – «Хатлон», Душанбе, Центральный республиканский стадион, начало в 17:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 АПРЕЛЯ

1919 - Создана Международная организация труда (МОТ).

2001 - В результате теракта в Душанбе погиб первый замминистра внутренних дел РТ Хабиб Сангинов.

2011 - Таджикистан и ОБСЕ подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития и реформирования таджикской милиции.

2017 - Президент Таджикистана подписал указ о назначении своего сына Рустама Эмомали мэром города Душанбе.

2017 - В Душанбе приземлился первый регулярный рейс из Ташкента компании «Узбекистон хаво йуллари» с 29 пассажирами на борту.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 АПРЕЛЯ

1931 – родился журналист Гулназар Хушназаров.

1955 – родилась эстрадная певица, Заслуженная артистка Таджикистана Махфират Хамракулова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег), гроза, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (выше 3000м снег), гроза, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.