Низомиддин Зохиди (в центре) на встрече с президентом, 10 апреля 2019 года

Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди назначен послом республики в Иране, указ об этом подписан сегодня, 10 апреля, президентом, сообщает пресс-служба главы государства.

На этой должности Захиди сменил Нематулло Усмонзода, который был снят в феврале этого года.

Низомиддин Зохиди занимал должность первого заместителя министра иностранных дел с 2010 года.

В начале марта назначенный в конце 2014 года Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в Душанбе Худжаттулло Фагони завершил свою дипломатическую миссию в Таджикистане. Новым послом Тегерана в Душанбе был назначен Муҳаммадтаки Собири, который ранее работал заместителем главы управления финансов внешнеполитического ведомства Ирана.

фото пресс-службы президента РТ 1 /7

Ранее министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции 12 февраля заявил, что Таджикистан прилагает усилия для улучшения отношений с Ираном.

«Иран - это первая страна, которая признала независимость Таджикистана 1991 году, а в 1992 году открыла свое посольство в Таджикистане. Никто не может отрицать историческую и культурную взаимосвязь между нашими странами. У наших стран были хорошие отношения до событий 4 сентября 2015 года», - отметил тогда министр, напомнив мятеж экс-генерала Минобороны Таджикистана Абдухалима Назарзода.

По его словам, камнем преткновения между Ираном и Таджикистаном все еще остаются события того сентября, которые показали, что «некоторые экономические и финансовые структуры Ирана поддерживают Партию исламского возрождения, которая, в свою очередь, поддерживала мятеж генерала Минобороны».

Между тем, указом президента, первым замглавы МИД страны назначен Хусрав Нозири, который занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Египте.

Также указом президента Ардашер Кодири, ранее работавший в Управлении стран Азии и Африки МИД, назначен послом в Малайзию.

Постановлением правительства Таджикистана, Шахло Сайфзода и Фирдавс Ризвонзода были назначены заместителями председателя Государственного сберегательного банка "Амонатбонк".

Бахтиёр Назирмадзода назначен первым заместителем Агентства по экспорту при правительстве РТ, а Хокимшох Бобозода - возглавил Фонд поддержки предпринимательства.

Сайрам Бакозода назначена заместителем председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана.

Правительством одобрена кандидатура Умед Гуреззода, ранее работавшего на должности первого заместителя председателя города Бохтар, на должность заместителя председателя города Душанбе.

Ардашер Мирзозода назначен заместителем начальника Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

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