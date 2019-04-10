Согласно оценкам экологов, к 2020 году экономический ущерб от засухи и наводнений составит от 2 до 10% ВВП. Глобальное повышение температуры на 4% приведет к повышению спроса на оросительные воды примерно на 30%.
В регионе площадь ледников уже сократилась на 1/3 по сравнению с началом прошлого века. Об этом говорилось на Центрально-азиатской конференции по изменению климата, которая прошла на днях в Ташкенте.
В рамках конференции, собравшей более 400 участников со всего мира, журналист «АП» побеседовала с экологом швейцарской сети по окружающей среде ZOI Environment Network Виктором Новиковым, который является одним из составителей карты ледников Таджикистана.
- Экологи отмечают, что через 30 лет число экологических беженцев достигнет 250 млн. человек по всему миру. Каким образом последствия изменения климата (ИК) могут коснуться Таджикистана?
- Есть вообще два разных понятия: если я не ошибаюсь, в законе Таджикистане, да и некоторых странах ЦА есть официальное определение «экологический беженец» - это те, на кого влияют чрезвычайные ситуации – сель сошел, кишлак разрушен, это как бы одно понятие в законодательстве. А то, что говорят экологи, НПО, журналисты, часто подразумевают другое – наступление засухи, отсутствие воды, урожаев и т.д.
Сколько экологических беженцев будет? Сказать трудно, но есть определенное мнение, во всяком случае, в Европе, что эта волна мигрантов. Кризис миграционный сейчас идёт на спад, но он был вызван комбинацией климатических факторов, то есть большая и долгая засуха, нечего кушать, полное отсутствие пропитания. Для ЦА, в частности, Таджикистана, есть риски связанные с границей с Афганистаном, где очень много сельского населения, как и в Таджикистане – 70%. Если наступит засуха, там начнутся серьёзные проблемы. Куда им идти, если внутри нет никакого содействия?
«Ледник Федченко будет существовать ещё несколько столетий»
- В Душанбе уже 5-6 лет как не выпадает снег (если даже выпадет, то за 2 часа растает), а в горах, естественно, снег бывает, вплоть до лета. А раньше в столице выпадал снег в 1-1,5 метра. В чем вы видите причину такого климатического изменения?
- В экологии, в климате 5-6 лет обычно считается как 5-6 секунд. Если говорить с климатологами, то они будут оценивать климатическую ситуацию минимум 30-40-50-летней давности. Обычно в городах всегда теплее, чем в районах, с другой стороны, немного начинают меняться атмосферные процессы, на которые влияет ритм жизни столицы: Душанбе очень быстро строится, развивается, больше машин, больше тепла от города, соответственно, это влияет на выпадение осадок в зимний период. Других причин быть не может.
- За последние десятилетия сократились около 30% площади ледников Таджикистана. И вот уже 2 как в Таджикистане при АН образован Центр по изучению ледников. Как экологи могут помочь ледникам?
- Ледников очень много, их невозможно изучить одной организации. Раньше, ими традиционно занимался Гидромет, для этого нужны вертолёты, спутники, то есть, чем больше профессионалов вовлечены в это дело, тем больше и лучше картина. Насколько я знаю, и даже российские гляциологи это признают, в новом центре по изучению ледников очень много молодых специалистов и это первый плюс. Во-вторых, они пытаются очень активно развивать связи со Швейцарией, Россией и другими странами, то есть с мировыми гляциальными центрами. Они могут дать то, чего не хватает Таджикистану – экспертизы спутниковых снимков и с помощью этого, наверняка, через пару лет, мы увидим первые результаты.
- По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), до 2050 года ледники планеты полностью исчезнут. Как вы думаете, насколько реальными могут быть эти прогнозы?
- На самом деле ледников на земле очень много. Ледник Федченко будет существовать ещё несколько столетий и это точно. Слишком большой ледник – 150 километров льда и это очень много. Таяния ледников не надо бояться в том смысле, что если они растают и всё исчезнет, нет! Ледник – это то же водохранилище, то в нем не вода, а лёд. Вот что будет, если не будет Нурека? Не будет света, вода же будет идти, точно так же и ледник.
То есть когда ледники исчезают, проблема начинается с гарантированным обеспечением водой, особенно летом, то есть летом сухо - нет дождей, ледники дают воду летом и накапливают снег зимой – 2-3-5 метров, но в них есть ещё лед. Таяния ледников не нужно бояться, если раньше летом было много воды, то в будущем её станет меньше и всё.
Миллионы долларов на окружающую среду
По данным директора РЭЦЦА (Регионального экологического центра Центральной Азии) Искандара Абдуллаева, прогнозы по изменению климата неутешительны: при повышении температуры на 2% площадь ледников сокращается на 50%, а при 4%, это приведет к сокращению объёма ледников до 80%.
«Поэтому действия по борьбе с изменением климата и смягчением его последствий являются срочным элементом и Парижского соглашения. Воздействия и последствия ИК в ЦА являются в первую очередь трансграничными, поэтому создание эффективных систем мер по адаптации и митигации (смягчение, ослабление, - ред.) к изменению климата невозможно без регионального сотрудничества», - отметил он.
Заместитель директора Агентства по гидрометеорологии Таджикистана Каримджон Абдуалимов отметил, что одной из совместных программ, которая реализуется странами ЦА, является Программа по адаптации к изменению климата и снижению его последствия в бассейне Аральского моря, однако пока не все страны полноценно участвуют в её реализации.
Ну а пока, по его словам, для поддержания экологической инфраструктуры, улучшения сервиса и предоставления прогнозов погоды, а также модернизации бассейна реки Пяндж, ГЭС Таджикистана, как и другим странам региона, выделяются миллионы долларов со стороны международных доноров и кредитных организаций.
«После того, как Таджикистан вошёл в ПАИИК, Комитет по охране окружающей среды и Агентство по гидрометеорологии реализовали ряд проектов. Например, на проект по улучшению предоставления услуг и данных по погоде Всемирный Банк выделил 7 млн долларов США, Международная ассоциация развития – 6 млн. Сейчас идет реализация 2-й фазы проекта, на который выделено 3 млн долларов», - отметил Абдуалимов.
По его словам, также - для технической поддержки и создания потенциала к изменению климата АБР выделили Таджикистану 6 млн долларов. Проект реализовывал Комитет по охране окружающей среды.
С 2014 года для поддержания экосистемы страны, ЕС выделил 11 млн долларов и 10 млн - это ежегодный кредит. На эти же мероприятия ЕБРР выделил Таджикистану - 6 млн. долларов.
«Для поддержания сельскохозяйственного сектора Таджикистана с 2013 года Всемирный банк выделил 13 млн 430 тысяч долларов», - добавил он.
Но, пожалуй, самым крупным проектом стал проект по усилению климатической устойчивости в бассейне реки Пяндж, на модернизацию и реконструкцию которой АБР дал 21 млн 550 тысяч долларов США в 2013 году. В этом же году по пилотной программе по адаптации к ИК ЕС выделил еще 5 млн долларов, а Зелёный климатический фонд - 11,5 млн, профинансированных АБР.
«За счет проекта Зеленого климатического фонда строится не только новый корпус для Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, но и новый жилой дом для высококвалифицированных специалистов агентства, заработные платы у них не высокие и они не могут купить жилье самостоятельно», - отметил Абдуалимов.
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Кулли ахбор
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Азиз4
10 городов - Астана??? Нет такого города!
Омар Хайям5
Слишком большой ледник – 1503 километров льда и это очень много.
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Нигора, смысла в этой фразе нет. Я не верю, что Виктор мог ошибиться. Посмотрите свои записи еще раз. Скорее всего он сказал, что объем ледника около 150 кубокилометров. Или, что его площадь около 700 квадратных километров.