Компания Tcell продолжает проект по расширению розничной сети. Новый центр обслуживания абонентов Tcell открылся в Душанбе по адресу ул. Бехзод, 14 (ориентир – напротив сквера А. Навои).

Церемония открытия офиса прошла при участии генерального директора Tcell – Озодхона Давлатшоева.

Интерьер нового офиса выполнен в соответствии с современными дизайнерскими решениями. Новый фирменный стиль, отражающий передовой характер компании Tcell, стал основой для дизайна офиса и его наполнения. Здесь каждому абоненту будет удобно, комфортно и уютно.

Все операторы, работающие в офисах обслуживания компании Tcell, проходят длительное и интенсивное обучение и стажировки, чтобы эффективнее помогать абонентам решать любые вопросы по связи. В каждом офисе обслуживания компании, абоненты могут получить любые консультации, связанные с мобильной связью, помощь с решением технических проблем, подключить SIM-карты Tcell, пополнить счет, подобрать нужный тарифный план и услуги, cкачать и зарегистрироваться в приложении «ТезСум» для быстрой оплаты услуг и денежных переводов.

Помимо консультации специалистов, в новом офисе компании можно будет приобрести мобильные телефоны, роутеры, аксессуары и комплектующие для мобильных телефонов, сувенирную продукцию Tcell.

«С введением нового фирменного стиля, Tcell ставит перед собой амбициозные задачи: воплощать инновационные коммуникационное технологии в своей стране, что приобщит Таджикистан к глобальной мировой площадке успешных инновационных решений, которые двигают прогресс. И новый офис в Душанбе полностью отвечает международным стандартам. В технологичном офисе можно получить качественный, быстрый и удобный сервис, приобрести современные гаджеты и комплектующие. Предоставление комфортного, удобного и оперативного сервиса – приоритет для компании», говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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