В республике уже в девятый раз стартовали футбольные соревнования «Будущее зависит от тебя!», которые компания «МегаФон Таджикистан» организует для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Детские команды из всех регионов страны будут бороться за первое место и право представлять Таджикистан на финале в российском городе Сочи. Первый региональный этап соревнований уже прошел в Хатлонской области.

Таджикистан участвует в чемпионате «Будущее зависит от тебя!» с 2010 года. Игры проходят по «территориальной» схеме: на первом этапе детские команды состязаются в своем регионе, затем – на республиканском уровне. Победители отправляются в Сочи, где лучшие команды выявляются среди всех стран-участниц. В 2011 году таджикские ребята из Худжанда уже выигрывали, а игрок команды Парвиз Алиев впоследствии начал профессиональную спортивную карьеру в согдийской команде «Худжанд».

В 2019 году чемпионат стартовал с матчей в Хатлоне. Среди команд пяти школ-интернатов региона сильнейшими оказались участники из города Куляб. В младшей группе они победили своих сверстников из кишлака Арал района Восе со счетом 6:1. В старшей игра с командой из Танобчи района Темурмалик также завершилась победой Куляба – 5:2. Теперь обе кулябские команды будут бороться с лучшими футболистами Согда, ГБАО, Душанбе и РРП на следующем, республиканском этапе соревнований.

Подарком этого года станет встреча таджикских участников со сверстниками из соседнего Узбекистана – они приедут в Душанбе, чтобы провести товарищеский матч с сильнейшей командой нашей страны. Почетные гости также расскажут о своем опыте участия в первом Чемпионате мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя!», который прошел в Москве в прошлом году.

«Соревнования «Будущее зависит от тебя!» проходят в нашей республике уже девятый год подряд. За это время в них приняло участие огромное число ребят, и для каждого они стали возможностью совершить личные открытия. Кто-то открыл для себя мир, впервые побывал в других городах и странах. Кто-то – поверил в себя, понял, что способен сделать в жизни больше. Уверен, что и в этом году ребята из школ-интернатов сделают очень важный шаг в будущее. Искренне желаем им успеха и радости побед!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

О проекте «Будущее зависит от тебя»

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся МегаФоном с 2005 года при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства просвещения РФ, Российского футбольного союза. Сегодня это единственный всероссийский турнир для детей, находящихся на попечении государства.

В 2018 году в открытых соревнованиях приняли участие пять тысяч участников и 800 команд из 140 городов России и семи стран мира. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 740 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них уже обрели новую семью.

Соревнования были отмечены Президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей на первый матч Кубка Конфедераций 2017 Россия – Новая Зеландия на стадионе «Санкт-Петербург Арена». В октябре 2017 года в Москве впервые был организован международный этап соревнований «Будущее зависит от тебя», на котором встретились команды из 10 государств – Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Республики Беларусь и России. Он стал тестовым турниром в преддверии Чемпионата мира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который «МегаФон» провел в Москве в мае 2018 года накануне Мундиаля FIFA вместе с международными благотворительными организациями Save the Children и Street Child United.

В Таджикистане турнир «Будущее зависит от тебя» проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Федерации футбола Таджикистана и Посольства Российской Федерации в Республики Таджикистан.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

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