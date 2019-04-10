Совместным приказом генпрокуроров Таджикистана и Кыргызстана образована объединенная следственная группа по расследованию мартовского конфликта на границе двух государств.

Об этом «АП» сообщили в Генпрокуратуре Таджикистана.

По словам источника, перед объединенной группой поставлена задача выявить причины и виновников возникновения конфликта.

«Кроме этого группа должна выявить виновников смерти граждан Таджикистана, а также нанесших травмы и ранения гражданам обоих государств», - сказал он.

В объединенную группу вошли опытные работники органов прокуратуры Таджикистана и Кыргызстана. Итоги работы и выводы групп будут докладываться непосредственно генпрокурорам двух государств.

Напомним, конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ, ранения и травмы получили несколько граждан с обеих сторон.

После пятидневных переговоров с участием вице-премьеров в конфликте была поставлена точка. В рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между странами в 2014 году.

В конце прошлой недели в Душанбе за закрытыми дверями прошло заседание Межправкомиссии по демаркации и делимитизации границы. Об ее итогах не сообщалось.

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