Таджикистан в прошлом году вошел в тройку стран мира с самым высоким соотношением денежных переводов к ВВП.

Наиболее высокое соотношение денежных переводов к ВВП зафиксировано аналитиками Всемирного банка в Тонге (35,2%) и Кыргызстане (33,6%).

Поступившие в Таджикистан денежные переводы в 2018 году равняются 31% прошлогоднего ВВП республики, которая следует за Тонгой и Кыргызстаном, говорится в новом обзоре Всемирного банка по миграции и развитию.

В отчете подчеркивается, что в прошлом году в Таджикистан было переведено $2,3 млрд. Объем же ВВП республики в прошлом году составлял свыше $7,3 млрд.

Объем и соотношение денежных переводов к ВВП Фото: Доклад ВБ

Аналитики Всемирного банка отмечают, что такие страны Центральной Азии, как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, «выиграли от устойчивого восстановления экономической активности в России, который является основным пунктом назначения низкоквалифицированных мигрантов из этих стран».

Между тем, по данным Центрального банка РФ, в 2018 году частные лица перевели из России в Таджикистан более $2,5 млрд. Данный объем сопоставим с 34% прошлогоднего ВВП республики.

Россия остается основным рынком труда для таджикских мигрантов, общая численность которых в этой стране, по различным данным, составляет более 1 миллиона человек.

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