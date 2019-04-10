Главы государств ЦА на первом саммите в Астане, март 2018 года

Визит Эмомали Рахмона в Ташкент, где на 12 апреля была запланирована вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, перенесен на более поздний срок, сообщили «АП» в правительстве Таджикистана.

По данным источника, встреча перенесена с согласия самих президентов.

«Точная дата предстоящей встречи лидеров региона в Ташкенте пока не известна, она будет уточнена по дипломатическим каналам»,- сказал источник.

Напомним, данный формат встреч был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года.

Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.

По словам источника в правительстве Таджикистана, из-за того, что в странах Центральной Азии год от года с большим размахом отмечают Навруз и график президентов в эти дни становится загруженным, лидеры региона решили собраться после Навруза.

В повестке предстоящей встречи - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В первой консультативной встрече лидеров региона, которая состоялась 15 марта 2018 года, приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

Шавкат Мирзиёев тогда заявил, что этот день открыл новую страницу в истории многовековых добрососедских отношений народов Центральной Азии.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.