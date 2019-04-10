Средний рост в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии вырос с 4,2% в 2017 году до 4,4% в прошлом году с ускорением роста в Таджикистане и Узбекистане, говорится в вышедшем в текущем месяце доклада Азиатского банка развития (АБР) “Перспективы развития Азии 2019“.
По данным АБР, рост остался неизменным в Казахстане и замедлился в Кыргызстане и Туркменистане.
Прогнозируется, что темпы роста в регионе замедлятся до 4,2% как в 2019, так и в 2020 году из-за эффекта снижения цен на нефть в Казахстане.
Самый высокий рост прогнозируется в Таджикистане благодаря сохранению значительных государственных инвестиций и увеличению денежных переводов. Самый низкий – в Казахстане из-за снижения цен на нефть и ограничения добычи нефти.
В 2018 году развивающиеся страны Азии показали сильный, но сдержанный рост. Несмотря на проявляющиеся риски снижения экономической активности, рост совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году в развивающихся странах Азии замедлился лишь незначительно: с 6,2% в 2017 году до 5,9% в 2018 году. Главным фактором для региона остается Китай, где прогнозируется умеренный рост ВВП, что снизит темпы роста в регионе до 5,7% в 2019 году и до 5,6% в 2020 году, приводит данные доклада CAAN.
На экономики стран Центральной Азии главное влияние оказывают снижение цен на нефть и замедление роста в России. Прогнозируется, что рост в регионе Центральной Азии замедлится до 4,2% в 2019 и 2020 годах, поскольку замедление в Казахстане и Туркменистане не сможет быть компенсировано более высоким ростом в других странах.
Таджикистан
В 2018 году рост ускорился благодаря продолжающимся государственным инвестициям и улучшению внешней среды. Инфляция замедлилась, но счет текущих операций сократился с уменьшением экспорта и ростом импорта. Экономисты АБР прогнозируют, что экономический рост замедлится в 2019 году и далее в 2020 году, с замедлением расходов. Инфляция может ускориться при большей гибкости обменного курса, но рост экспорта электроэнергии должен сузить дефицит текущего счета. Диверсификация экспорта может повысить доходы и экономическую устойчивость.
Рост ВВП Таджикистана вырос до 7,3% в 2018 году из-за реализации крупных государственных инвестиционных проектов и роста денежных переводов. Отношения с Узбекистаном улучшились, что способствовало росту двусторонней торговли. Тем не менее, частные инвестиции остаются слабыми, а проблемы в банковской сфере сохраняются. Рост в промышленности снизился почти вдвое с 21,3% в 2017 году до 11,8%, поскольку производство алюминия упало на 7,1% из-за задержек в импорте руды и продолжающегося обновления производственных мощностей.
Несмотря на улучшение торговли с Узбекистаном, чистый экспорт упал на 40,2%, так как продолжающиеся большие расходы на инфраструктуру привели к росту импорта на 13,5%, а слабый спрос на минералы сократил экспорт на 10,4%, даже несмотря на рост экспорта электроэнергии. Рост денежных переводов и более тщательный анализ новых заемщиков помогли снизить долю необслуживаемых кредитов с 36,5% всех кредитов в конце 2017 года до 31,1% годом позже.
Правительство создало в июне 2018 года Национальный совет по финансовой стабильности под председательством министра экономического развития и торговли, чтобы облегчить обмен информацией и урегулирование кризисов, а также рекомендовать, как снизить риск в финансовом секторе.
Прогнозируется, что рост замедлится до 7,0% в 2019 году и до 6,5% в 2020 году, с замедлением капитальных расходов после завершения второй фазы проекта Рогунской ГЭС. Поддержку росту будет оказывать увеличение денежных переводов при положительном росте в России, ожидаемый рост частного кредитования, увеличение производства и расширение экспорта за счет дополнительного производства электроэнергии и улучшения экономических отношений с соседними странами. Негативные риски связаны со слабостью двух крупных банков и нескольких государственных предприятий.
Главная задача – диверсификация производства и экспорта. Таджикистану необходимо диверсифицировать свою экономику и, в частности, экспортную базу. Работа над проектом Рогунской ГЭС диверсифицировала экономику как напрямую, так и косвенно. Увеличение выработки электроэнергии – наряду со строительством новой линии электропередачи и повторным подключением Таджикистана к энергосистеме Центральной Азии – увеличит экспорт электроэнергии и обеспечит дополнительную электроэнергию для внутреннего производства и других видов деятельности.
Тем не менее, властям рекомендуется сделать больше для содействия диверсификации.
Данные по другим странам региона можно посмотреть здесь
Турция и Центральная Азия
Экономисты АБР посвятили отдельную статью экономическим связям между Турцией и регионом Южного Кавказа и Центральной Азии. Среди этих связей главной является торговля, но инвестиции и денежные переводы также играют роль. Важность Турции как торгового партнера в Центральной Азии неодинакова.
Для Азербайджана Турция – особенно важный экспортный рынок, получая 12% его экспорта, а также для Таджикистана, получая 30% его экспорта, соответственно.
Азербайджан, Кыргызстан и Туркменистан также существенно импортируют из Турции, в объемах, эквивалентных примерно 3% их ВВП. С 2003 года около 37% прямых иностранных инвестиций Турции (ПИИ) в регион Южного Кавказа и Центральной Азии приходилось на Азербайджан, а еще 54% приходилось на Грузию, Казахстан и Туркменистан. Азербайджан является основным инвестором из Центральной Азии в Турции, отсюда исходят 95% ПИИ всего субрегиона в Турцию с 2003 года.
Однако в последние годы рост в Турции замедлился. Кроме того, в 2018 году Турция испытала серьезный финансовый стресс из-за факторов, специфичных для страны, и из-за повышения процентных ставок Федеральным резервом США. В обновленном докладе «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном в январе 2019 года, Международный валютный фонд прогнозирует значительное экономическое сокращение в Турции в 2019 году, за которым последует медленное восстановление в 2020 году из-за ужесточения денежно-кредитной политики и неблагоприятных условий внешнего финансирования. Резкое обесценивание лиры сделало турецкие товары дешевле в Центральной Азии, но в то же время сделало центральноазиатские товары дороже в Турции.
Чтобы более формально оценить эффект от замедления роста Турции в Центральной Азии, АБР провел эконометрический анализ для Азербайджана, Грузии, Казахстана и Таджикистана. Результат показал, что снижение темпов роста ВВП Турции негативно сказывается на темпах роста Таджикистана, но очень незначителен для Казахстана. Снижение финансового стресса в последние месяцы дает основания для оптимизма в отношении перспектив роста Турции в ближайшей перспективе.
Между тем, страны Центральной Азии должны продолжать проводить политику, которая укрепляет базис их экономик и изолирует их от риска негативных переливов из Турции или других стран.
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