Определён состав сборной Таджикистана по боксу, которая примет участие в чемпионате Азии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
16-27 апреля в столице Таиланда Бангкоке пройдёт чемпионат Азии по боксу. В нём примет участие и национальная команда Таджикистана.
По международным правилам бои проводятся по десяти весовым категориям у мужчин и женщин.
На континентальное первенство делегация боксеров Таджикистана отправится следующим составом:
Мужчины:
48кг – Шермуҳаммад Рустамов
60кг – Сомон Хабибов
64кг – Баходур Усмонов
75кг – Мирзомухаммади Бахтиёр
81кг – Шаббос Негматуллоев
+91кг – Сиёвуш Зуҳуров
Женщины:
48кг – Сумайя Косимова
57кг – Миджгона Самадова
60кг – Шоира Зулькайнарова
64кг – Идимох Холова
69кг – Нилуфар Бобоёрова
Следует отметить, что чемпионат Азии среди мужчин и женщин впервые проводится в одно и в то же время.
Как отметил тренер по боксу Мирзо Шамсиев, согласно новым правилам Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), теперь участники континентальных чемпионатов напрямую не могут завоевать путевки на чемпионаты мира и олимпийские игры, а будут зарабатывать баллы для улучшения своего рейтинга.
Поэтому, по его словам, в Таиланде боксёры будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, которые будут засчитаны для участия на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в сентябре-октябре этого года в России.
Отметим, что на предыдущем чемпионате Азии по боксу в 2017 году в Ташкенте Джахон Курбонов в весовой категории до 91 кг выиграл бронзовую медаль.
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