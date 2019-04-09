Каннский кинофестиваль, в котором в этом году примет участие таджикская картина «Спешка» («Шитоб»), пройдет с 14 по 25 мая. Таджикская делегация в лице режиссёра и сценариста фильма Мухиддина Сулаймони и его продюсера Малохат Абдуллоевой отправится во Францию за несколько дней до начала международного кинофестиваля.
Когда мы позвонили Мухиддину, он находился в посольстве Франции в Таджикистане – режиссер оформляет визу, чтобы представить свою картину на первом в своей жизни крупном кинофестивале.
Его волнение заметно, ведь таджикское кино на Каннском кинофестивале – скорее исключение, чем правило.
«Все мои мысли сейчас о том, чтобы успеть получить визу и купить билеты. Все расходы мы оплачиваем сами», - сообщил режиссер.
Приключенческая картина таджикского режиссера, снятая в конце 2018 года телекомпанией "Синамо", вошла в секцию короткометражного кино на Каннах. Съемки фильма продолжались 5 дней, постпродакшен – еще 15 дней. Главные роли в картине исполнили Нозим Меликов, Джума Рустами, Мавлона Наджмиддинова и Манижа Холова.
За основу фильма Сулаймони взял реальную историю своих знакомых, которую он «разбавил» художественным вымыслом.
«Я рассказал небольшой отрывок из жизни успешного предпринимателя, который принимает решение баллотироваться в депутаты, но сталкивается с неразрешимой проблемой. Ко всему прочему, его сын попадает в крупное ДТП, и моему герою приходится принимать сложные решения, которые отразятся на его жизни, - рассказывает режиссер. - Я хотел показать проблему современного общества под названием вечная спешка, которая приводит к непоправимым последствиям».
Мухиддин Сулаймони сообщил, что сначала «Спешку» будут показывать в режиме онлайн на протяжении нескольких дней, и только после этого, 22 мая, покажут в Большом зале фестиваля вне конкурсной программы.
«Каннский фестиваль – это масштабное событие в мире кино, где соберутся звезды мирового масштаба. Я бы очень хотел познакомиться с мексиканским актером, режиссером, композитором и сценаристом Алехандро Гонсалесом Иньяритту, чьим поклонником я являюсь», - отмечает Мухиддин.
Мухиддин Сулаймони родился в 1982 году в Душанбе. Он выпускник филологического факультета Таджикского национального университета, но вскоре после окончания вуза понял, что видит себя в сфере кино и телевидения.
Окончив краткосрочные курсы киношколы при киностудии "Таджикфильм", он начал все с чистого листа. За свою профессиональную карьеру он успел снять несколько короткометражных фильмов «Плод жизни», «Сказки сна», а также мультипликационные фильмы «Дусти бехтарин», «Саргузаштхои афанди», «Дусти», «Нахли умр».
Сегодня он работает на позиции главного редактора анимационного отдела в телекомпании «Синамо».
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Балҷувон: садамаи марговар ҷони 6 нафарро рабуд
Таъини санаи маъракаи интихоботи пешазмуҳлати президенти Қазоқистон
Қозидавлат Қоимдодов Бунёди Оғохонро оид ба рушд дар Тоҷикистон ба роҳбарӣ мегирад
Даромад аз андозҳо дар Тоҷикистон ҳамасола 10 фоиз зиёд мешавад. Аз кадом ҳисоб?
Сафари расмии вазири мудофиаи Тоҷикистон ба Покистон
Баррасии масоили таъмини муҳоҷирони тоҷик бо кор дар Қатар
Боздиди ҳайати ВКХ Муғулистон аз Тоҷикистон
Обуҳавошиносон ҳушдор медиҳанд: боришот зиёд мешавад
Пирӯзии навбатии футболбозони навраси тоҷик: Тоҷикистон - Мянма – 5:0
Прокурори генералии Тоҷикистон: соли гузашта 27 муҳоҷири кории тоҷик кушта шуданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста