Козидавлат Коимдодов назначен председателем Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане (AKDN), сообщает Радио «Озоди»

Козидавлат Коимдодов на этом посту сменит Акбара Али Песнани. Он станет первым главой AKDN - гражданином Таджикистана. Ранее на этот пост назначали в основном граждан Пакистана.

Официального заявления о его назначении пока нет. 

В Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане «АП» сообщили, что пока не могут отрицать, принять или комментировать сообщения о его назначении. 

11:17 21 октябр, 2016

Козидавлат Коимдодов о вступлении Таджикистана в ЕАЭС: Нельзя входить в союзы вслепую

Тем временем, Козидавлат Коимдодов в интервью  "Озоди" подтвердил своё назначение и сообщил, что, согласно договорённостям, его кандидатуру одобрили президент Таджикистана и со стороны AKDN.

Официально к работе он приступит со следующей недели.

Коимдодов также сообщил, что эта работа ему знакома, так как ранее он 13 лет был координатором проектов Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане со стороны правительства Таджикистана.

«С новыми программами и проектами этой организации в Таджикистане не близко знаком, так как 14 лет меня не было. Есть некоторые вопросы сотрудничества, которые мы заново рассмотрим с правительством", - сообщил Коимдодов. 

До 2017 года Козидавлат  Коимдодов занимал пост посла Таджикистана в Беларуси, в Литовской Республике, в Латвийской Республике, в Эстонской Республике по совместительству.

В  2017 указом президента Эмомали Рахмона он был отправлен на пенсию.

AKDN в Таджикистане ведет свою деятельность с 1992 года. Организация имеет свои представительства во всех областях страны, и через свои программы и проекты обеспечивает работой около 3 тыс. человек, сообщается 

В систему АКДН входят агентства, которые ведут работу по различным направлениям: в области экономического развития страны в целом и развития сельской местности,  в области  образования и культурного возрождения, а также в области  здравоохранения и финансовых услуг. 

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.