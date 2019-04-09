Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня, объявил в обращении к нации глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов, пишет РБК.

"Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением к народу и каждому из нас. Согласно Конституции, я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года", — обратился он к казахстанцам.

Токаев подчеркнул, что при принятии решения он консультировался с экс-президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Также он обсудил решение и со спикерами обеих палат парламента (спикером сената в марте стала дочь Назарбаева Дарига), конституционным судом и лидерами парламентских партий.

Происходящее Токаев охарактеризовал как «исторический момент» для Казахстана.

«Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества», — подчеркнул Токаев.

Действующий глава государства подчеркнул, что, по его мнению, страна «идет правильным курсом». Вместе с тем, отметил Токаев, власти республики должны «снять любую неопределенность» для того, чтобы «уверенно двигаться вперед».

«Наш мудрый народ един. Государство как высшая ценность нашей независимости незыблемо. Поэтому твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми», — обратился Токаев к телезрителям.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве президента. Сразу после этого он выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны. 23 марта переименование столицы состоялось официально.

В соответствии с законодательством Казахстана Токаев мог занимать пост президента до очередных президентских выборов. Они должны были пройти в стране в 2020 году.

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