С 28-31 марта в «Кохи Борбад» прошла Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019. Весна».
В выставке приняли участие более 100 иностранных компаний, которые представили свою продукцию душанбинцам. Одним из участников была польская компания Tubadzin, которая является ведущим польским производителем керамической плитки, а также лидером инноваций. Продукция данной компании отличается высокой прочностью материалов, большим ассортиментом и дизайном, который отвечает модным запросам нашего времени.
Свою уникальную керамическую плитку Tubadzin изготавливает при помощи самых современных технологий. Компания представила две разновидности плиток от одного из их брендов – «Монолит» напольные и настенные. Обе разновидности практически идентичны по качеству. Преимуществом является и нестандартный размер – 2,40-1,80 м с толщиной всего 6 мм. Таким параметром обладает новинка среди керамических плиток, а это означает, что данную плитку можно использовать для облицовки не только стен, но и мебели, например, стола кухонного гарнитура.
По словам представителя Tubadzin Артура Боровецки, плитка их компании настолько прочная, что не повредится даже от упавшей на неё кастрюли, чайника и прочей утвари. А объяснение этому простое: качество материала и технологии изготовления. Сам Артур Боровецки прокомментировал это так: «Нас вдохновляет природа».
AVAS Market уже не первый год сотрудничает в сфере торговли плитками с иностранными компаниями, изделия которых соответствуют самым строгим европейским стандартам. Польская компания Tubadzin – это лишь новая ступень в их деятельности.
AVAS Market также может похвастаться наличием смесителей, душевых кабин, гранитных раковин, моек и прочих аксессуаров.
AVAS Market предлагает своим покупателям широкий выбор продукции, оперативность исполнения заказов, учет всех требований и пожеланий клиентов. Компания гарантирует поставку только высококачественной продукции, которая отвечает высоким современным требованиям европейского качества.
Более подробную информацию можно получить на сайте компании www.avas.tj.
Балҷувон: садамаи марговар ҷони 6 нафарро рабуд
Таъини санаи маъракаи интихоботи пешазмуҳлати президенти Қазоқистон
Қозидавлат Қоимдодов Бунёди Оғохонро оид ба рушд дар Тоҷикистон ба роҳбарӣ мегирад
Даромад аз андозҳо дар Тоҷикистон ҳамасола 10 фоиз зиёд мешавад. Аз кадом ҳисоб?
Сафари расмии вазири мудофиаи Тоҷикистон ба Покистон
Баррасии масоили таъмини муҳоҷирони тоҷик бо кор дар Қатар
Боздиди ҳайати ВКХ Муғулистон аз Тоҷикистон
Обуҳавошиносон ҳушдор медиҳанд: боришот зиёд мешавад
Пирӯзии навбатии футболбозони навраси тоҷик: Тоҷикистон - Мянма – 5:0
Прокурори генералии Тоҷикистон: соли гузашта 27 муҳоҷири кории тоҷик кушта шуданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста