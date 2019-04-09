Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана опубликовал заявочные составы команд высшей лиги. Выяснилось, что в этом году в национальном чемпионате Таджикистана по футболу, который стартовал на прошлой неделе, примет участие 21 легионер из 9 стран.
Больше всех иностранных футболистов заявил клуб «Куктош» из Рудаки. В составе этой команды выступают 6 игроков с зарубежными паспортами – по 3 из Ганы и Узбекистана.
«Истиклол» и «Худжанд» имеют в составе по 4 легионера, столичный ЦСКА «Памир» подписал соглашения с 3 зарубежными игроками, «Истаравшан» приобрел двух футболистов из Узбекистана. «Регар-ТадАЗ» и «Панджшер» - по одному.
Единственной командой, которая не обратилась к помощи зарубежных футболистов, стал «Хатлон».
Среди стран, откуда прибыли футболисты, лидером стал соседний Узбекистан. Семь игроков из этой республики в этом году будут защищать цвета «Истиклола», «Худжанда», «Куктоша» и «Истаравшана». Гану представляют 5 футболистов, по 2 игрока приехали из России и Грузии. Украина, Сербия, Армения, Кыргызстан и Иран имеют по одному представителю в чемпионате Таджикистана.
Иностранный легион больше всего выступает в линиях защиты и полузащиты – по 7 игроков. Кроме того, ворота таджикских команд охраняют 4 голкипера, а на острие атаки будут действовать 3 нападающих.
Среди легионеров уже успел отличиться 30-летний армянский нападающий столичного «Истиклола» Руслан Корян, который был признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Кубка АФК-2019 против «Худжанда» (3:0).
Новобранец «Истиклола» в этом матче забил два гола.
Список легионеров в чемпионате Таджикистана по футболу 2019 года:
«Куктош» (Рудаки) – 6: Ишмеал Клотей (вратарь, Гана), Защитники: Принц Артур (защитник, Гана), Мисиам Иносент (полузащитник, Гана), Мухиддин Одилов, Нодирбек Ибрагимов, Бунёд Шодиев (все полузащитники, Узбекистан).
«Истиклол» (Душанбе) – 4: Алексей Ларин (защитник, Украина), Джалил Кимсанов (защитник, Узбекистан), Михайло Сакич (полузащитник, Сербия), Руслан Корян (нападающий, Армения),
«Худжанд» (Худжанд) – 4: Давид Купатадзе (вратарь, Грузия), Торнике Джимшелеишвили (защитник, Грузия), Асилджон Бегимкулов (защитник, Узбекистан), Турсунали Рустамов (нападающий, Кыргызстан),
ЦСКА «Памир» (Душанбе) – 3: Егор Хохлов (вратарь, Россия), Михаил Зайцев (полузащитник, Россия), Эйя Эдвард (нападающий, Гана).
«Истаравшан» (Истаравшан) – 2: Тулкинджон Умаров (защитник, Узбекистан),
Джамшед Хасанов (полузащитник, Узбекистан),
«Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – 1: Акбари Шелдари Араш (полузащитник, Иран).
«Панджшер» (Джалолиддин Балхи) – 1: Куайе Годсон (вратарь, Гана).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Балҷувон: садамаи марговар ҷони 6 нафарро рабуд
Таъини санаи маъракаи интихоботи пешазмуҳлати президенти Қазоқистон
Қозидавлат Қоимдодов Бунёди Оғохонро оид ба рушд дар Тоҷикистон ба роҳбарӣ мегирад
Даромад аз андозҳо дар Тоҷикистон ҳамасола 10 фоиз зиёд мешавад. Аз кадом ҳисоб?
Сафари расмии вазири мудофиаи Тоҷикистон ба Покистон
Баррасии масоили таъмини муҳоҷирони тоҷик бо кор дар Қатар
Боздиди ҳайати ВКХ Муғулистон аз Тоҷикистон
Обуҳавошиносон ҳушдор медиҳанд: боришот зиёд мешавад
Пирӯзии навбатии футболбозони навраси тоҷик: Тоҷикистон - Мянма – 5:0
Прокурори генералии Тоҷикистон: соли гузашта 27 муҳоҷири кории тоҷик кушта шуданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста