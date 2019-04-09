В Узбекистане невестки и зятья получили право считаться членами семьи собственника жилья по взаимному согласию сторон. Это означает, что, например, невестка может жить в доме свекра, даже если она развелась с мужем, пишет Фергана.

Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс республики на основании закона, который вступил в силу 5 апреля, после официального опубликования в газете "Народное слово".

«Членами семьи собственника жилого помещения признаются постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг) и их дети. Родители супругов, а также постоянно проживающие с собственником дети, имеющие свои семьи, и их супруги могут быть признаны членами семьи собственника только по взаимному согласию, если ранее они не приобрели это право», – гласит часть вторая статьи 32 Жилищного кодекса Узбекистана в новой редакции.

Как отмечает Norma.uz, новое положение влияет на объем прав и обязанностей указанных родственников. Например, они наравне с собственником жилья смогут пользоваться помещениями дома или квартиры и с согласия членов семьи вселять своих несовершеннолетних детей.

Это право невестки (зятья) сохранят и после развода, то есть после прекращения родственных отношений с владельцем недвижимости. Если супруги год прожили вместе на жилплощади одного из них в Ташкенте и Ташкентской области, то второй может получить в этом жилье постоянную прописку.

Кроме того, поправкой установлено, что при назначении пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям доходы «новых официальных родственников» домовладельца учитываются в размере общего дохода семьи.

При определении лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут возникнуть проблемы в связи с несоответствием жилплощади социальной норме, предусмотренной законодательством.

В октябре прошлого года в Узбекистане изменили нормы, касающиеся компенсаций при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд и сносе расположенных на них домов. Если раньше на компенсацию имели право собственники, «члены их семей, а также граждане, постоянно проживающие в этих домах (квартирах)», то, согласно поправкам в статьи 27 и 28 Жилищного кодекса республики, претендовать на возмещение ущерба может только собственник, а не все люди, проживающие на его жилплощади.

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