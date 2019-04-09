Президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в американский список иностранных террористических организаций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном ресурсе президента США Whitehouse.gov, пишет ИА Фергана.
«Сегодня я официально объявляю о планах моей администрации внести Корпус стражей исламской революции в Иране, включая силы «Кудс», в список иностранных террористических организаций», — говорится в заявлении Трампа.
«КСИР активно участвует в терроризме, финансирует и продвигает его как средство государственной политики. КСИР — основное средство, которое использует правительство Ирана, направляя и реализовывая свою глобальную кампанию террора», — отмечается в заявлении.
Добавим, что глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил президенту страны Хасану Рухани, который одновременно является главой Высшего совета национальной безопасности, в ответ включить Центральное командование США (CENTCOM) на Ближнем Востоке в список террористических организаций.
Как отметил Зариф, CENTCOM ответственно за развязывание войн на территории Афганистана, Сирии, Ирака и Йемена.
КСИР, который насчитывает, по официальным данным, 125 тысяч человек, является военно-политической организацией. Элитные подразделения КСИР называются «Кудс». По данным СМИ, «Кудс» активнейшим образом принимало участие в последних войнах в Ираке и Сирии. Кроме того, западные политики неоднократно обвиняли КСИР в поддержке ливанской шиитской организации «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС, которые запрещены в ряде стран Европы и Америки. Именно поддержка Ираном указанных организаций стала одной из главных причин для введения санкий США в прошлом году.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Боз дар ду хатсайри пойтахт пардохти пули нақд манъ мешавад
Қатъи фаъолияти даҳҳо нуқтаи пинҳонии мубодилаи асъор
Шукурҷон Зуҳуров: ҷуғрофияи нооромиҳо дар ҷаҳон торафт доман паҳн мекунад
Имконоте, ки Тоҷикистон набояд дар самти ҳамгиройии авруосиёӣ аз даст диҳад
8 голи беҷавоби футболбозони навраси тоҷик ба дарвозаи қирғизҳо
Медали биринҷии Комроншоҳи Устопириён дар Гран-прии Анталия
Созиши Душанбе ва Бишкек дар бораи роҳ надодан ба иғвогариҳо дар сарҳад
Намоишгоҳи қолинҳои Қайроққум дар шаҳри Душанбе
26 ҳазор доллар барои истеъдод. Шоуи истеъдодҳо дар Осиёи Марказӣ
Ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳи Роғун ба вақти дертар мавқуф гузошта шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста