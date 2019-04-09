Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины, передает РИА Новости.
Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.
Экс-глава Одесской области заявил, что "никаких заявлений не писал", а указ Порошенко назвал неправомерным.
"Он (Петр Порошенко — Прим. ред.) вышел за полномочия президента, записанные в Конституции", — заявил Степанов. Политик подчеркнул, что президент имеет право назначать и увольнять глав ОГА только по представлению Кабинета министров.
Как сообщил Степанов, Порошенко предлагал ему написать заявление по собственному желанию, однако губернатор отказался.
По версии "Страна.ua", отстранение Степанова связано с низким результатом, который Порошенко получил в регионе на выборах президента.
Степанов возглавил областную администрацию в январе 2017 года. До него этот пост занимал Михаил Саакашвили.
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