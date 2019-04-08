Обычно мы привыкли, что на заработки едут мужчины и женщины преимущественно из регионов Таджикистана. Но среди желающих больше заработать и в поисках лучшей жизни есть и вполне успешные в своей сфере люди.
Migrant.news.tj рассказывает историю 24-летней модели Зарнигор Хусайновой, которая кардинально решила изменить свою жизнь и уехала в Москву на заработки.
Она - первая вице-Мисс Азия 2017 года, Мисс-Интернет 2014, финалистка конкурса красоты Face of Asia 2017 и востребованная модель, которую часто приглашали на показы именитые модельеры Таджикистана, она также участвовала на показах и за пределами страны.
Карьеру модели Зарнигор решила оставить в качестве хобби, а сама отучилась на профессионального бровиста по специализации перманентный макияж, сначала в Алматы, а потом отучилась на архитектуру бровей и в школе Гоар Аветисян (известный в России визажист — прим.ред.) в Москве, так как всегда мечтала работать в индустрии красоты. К красоте у нее особое отношение, ведь Зарнигор выпускница Хореографического колледжа им. Малики Сабировой и работала в ансамблях «Лола» и «Джахоноро».
«Я никогда не относилась к работе модели серьезно, ведь в нашей стране это не профессия. Для меня это хобби и увлечение. Со сценой то я давно уже дружу, поэтому и волнения нет. В Таджикистане нет профессиональных школ, обучающих моделей, нет специальных студий, поэтому говорить о модельной карьере не приходится. Но я буду подавать портфолио в Москве, может повезет, и меня пригласят на показы», — надеется она.
Работа уже ждала
В Москву Зарнигор перебралась осенью прошлого года.
«У меня в Москве немало друзей и знакомых, я часто бывала здесь, но долго не решалась что-то менять и перебираться сюда. Решающим оказался разговор с моим работодателем Аминой, которую я давно знала, и которая предложила мне работу у себя в салоне красоты. Она в меня верит, говорит, что у меня все получится, а если будут сложности, то она поможет», — рассказывает девушка.
Так как работа уже ждала её, наша героиня не стала искать лучшего варианта и считает, что ей крупно повезло в этом плане.
«Вообще, по моим наблюдениям, в Москве очень много работы и только ленивый найдет повод и не будет работать. Тот, кто говорит, что нет работы, тот плохо ищет. Если документы в порядке, то и проблем с работой не будет», — говорит Зарнигор.
Что касается своей работы, то она уверена, что сможет показать свой профессионализм привередливым московским красавицам и добиться успеха.
"Главное - теперь я чувствую, что смогу двигаться дальше, это важно. Плохо, когда невозможно планировать и представлять свое будущее. В Душанбе это сделать сложно, хотя многие пытаются, и они молодцы, но я не смогла», - делится Зарнигор.
Попала к мошенникам
«Первое, о чем меня по приезду предупредили – "в Москве много мошенников, главное не попадись и просто так ни за что денег не давай никому". Я, конечно, была наслышана о том, что здесь на пустом месте деньги делают, обманывают людей, но не думала, что сама легко этому поддамся», - рассказывает она.
Как оказалось, после приезда в Москву у нее и ее подруг возник вопрос съема квартиры, тут то и начались проблемы, бесконечные поиски подходящего варианта.
«Пару дней мы с подругами снимали квартиру посуточно, находясь в поисках хорошего варианта съема. Самой главной проблемой оказалось то, что мы таджички. Звоним по объявлениям, начинаем обсуждать и тут тон сразу же меняется после того, как узнавали от куда мы. Или же просто отключали телефон. Это было очень обидно, что нас разделяют», — вспоминает Зарнигор.
Она уверена, что подобное отношение появилось в основном из-за того, что многие приезжие мигранты некрасиво ведут себя.
"Я сама часто становлюсь свидетелем грубости и невоспитанности наших молодых людей в Москве. К примеру, еду в метро, там часто таджиков можно увидеть. Не зная, что я таджичка, начинают меня обсуждать, говорить неприличные слова и так обсуждают всех. И я поняла, что мы сами виноваты в том, что к нам не очень хорошо относятся в России", — уверена она.
Наконец, после долгих поисков, девушки находят квартиру и Зарнигор решает посмотреть её и обсудить цену.
"Пришел риелтор без хозяина квартиры, показал отличную двухкомнатную квартиру с евроремонтом и домашним кинотеатром за 37 тысяч рублей в месяц. Для Москвы это отличная цена, на самом деле она должна стоить не меньше 55 тысяч рублей. Думаю, вот повезло. Он уверял, что хозяин в другом городе и все права по квартире у их агентства. И даже все документы это подтверждали. Но на всякий случай звоню своему другу Фариду, чтоб посоветоваться. Он давно уже в Москве, все знает, и он заподозрил что-то неладное, сказал, чтобы я не верила. «И не смей им ничего платить», — настоятельно посоветовал он. Риелтору я сказала, что деньги будут только после беседы с хозяином квартиры, так он меня за пару секунд так убедил, говоря, что если я дам залог, то больше никому не покажут квартиру. Я и отдала ему 5 тысяч рублей и подумала, что Фарид наверняка может ошибаться", — рассказывает девушка.
В том, что ее друг был прав, Зарнигор убедилась на следующий день, когда до риелтора невозможно было дозвониться: он просто исчез.
«Оказывается, они берут посуточно квартиру, выкладывают объявления, попавшиеся наивные ее снимают, плюс выплачивают полную оплату за месяц, и такую же сумму в залог. Получается двойная цена. После они подписывают договор. Через пару дней приходит реальный хозяин и просит освободить квартиру. И говорит: «У кого ты там снимал не снимал - это ваши проблемы. Квартира моя, у меня снимали ее посуточно». А те псевдориелторы просто пропадают. Вот так вот люди живут в Москве».
После этого случая она сделала выводы, что без совета тех, кто уже многие годы живет и работает в Москве, она не сделает ни шагу. «Свои шишки набивать хорошо, но когда дело касается денег, то лучше довериться тем, кто больше знает и уже проходил этот путь», — говорит она.
Карьера модели
Конечно, мы не могли не поинтересоваться о том, будет ли Зарнигор и в Москве пытаться попасть на подиум.
«Вы знаете, какие тут модели? Они профессионалы своего дела. Здесь совсем другая среда, требования и стандарты. Но я все равно хочу попробовать подать портфолио, вдруг повезет», — делится планами девушка.
Но делать карьеру в этой сфере Зарнигор все же не собирается и, по ее признанию, она уже больше думает о том, чтобы обзавестись семьей и детьми, ну а пока этого нет, будет строить карьеру бровиста в большом мегаполисе.
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