АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В Академическом театре оперы и балета состоится музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов». Начало в 10:00 и в 12:00.
- В Таджикистане проходит Неделя Франкофонии. Мероприятие проводит культурный центр «Бактрия» при поддержке посольства Франции в Таджикистане.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 АПРЕЛЯ
1957 - Открытие декады таджикской литературы и искусства в Москве.
2009 - Президент РТ Эмомали Рахмон награжден Орденом олимпийского Совета Азии.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 АПРЕЛЯ
1938 – Родилась кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Марворид Касымова.
1953 – Родилась Рафика Мусоева, экс-министр труда и социальной защиты населения.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно, кратковременный дождь (выше 3000м снег), днем местами сильный, гроза, возможен град, на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, к концу дня сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.
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