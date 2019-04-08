Среди многочисленных проектов, реализуемых ИОО Фондом Содействия – Таджикистан важное место занимает многокомпонентная Программа экономического развития. В последней одним из приоритетов является обеспечение доступа к кредитным и финансовым услугам, в том числе – через создание гарантийных фондов (ГФ), предоставляющих гарантии по части кредита и договорам лизинга.
В работе по продвижению ГФ участвовала группа ученых-экономистов, специалистов Нацбанка и таджикских предпринимателей. В рамках этой работы был проведен анализ возможности развития механизма кредитного поручительства и его возможная роль в развитии малого и среднего бизнеса (МСБ).
Рассказать о полученных выводах и перспективах внедрения работы ГФ мы попросили доктора юридических наук, профессора Махмада Забира Рахимзода.
- Вы являетесь одним из авторов исследования по гарантийным фондам. Какова цель их создания в Таджикистане?
- Общеизвестно, что банковская системы РТ уже третий год находится в кризисном состоянии, и одна из причин этого – не возврат полученных кредитов. Последние составили более 22% от общего объема выданных кредитов.
В этих условиях вполне понятен отказ многих кредитных организаций в предоставлении кредита представителям малого и среднего бизнеса (МСБ), даже при наличии инновационного проекта, сулящего успех.
Данное препятствие может быть устранено с помощью ликвидного обеспечения, предоставленного сторонней организацией – третьим лицом. Мировой опыт показывает, что в качестве таковых могут выступать гарантийные фонды, которые станут посредниками между банками и МСБ.
- Кто из предпринимателей МСБ может воспользоваться гарантиями, и каковы условия оказания помощи?
- Им может стать любая частная коммерческая организация, зарегистрированная в налоговых органах, или физическое лицо, законно занимающееся индивидуальным предпринимательством. При этом обратившемуся в ГФ необходимо обосновать рентабельность своего проекта, представив бизнес-план. Есть и финансовое условие: бизнесмен вкладывает собственные средства в размере, не менее 10% от суммы запрашиваемого кредита.
Также он должен быть свободным от долгов. Кроме того, бизнесмен должен продемонстрировать, что он оплачивает вовремя налоги и установленные отчисления, ведет бухгалтерский учет, заполняет и представляет в срок финансовые отчеты; гарантирует соблюдение норм и практики по защите окружающей среды.
- Каким видам экономической деятельности возможно предоставление гарантий?
- Применительно к условиям Таджикистана это будет деятельность, осуществляемая в сельской местности. Общеизвестно, что в инвестициях весьма нуждаются наши сельское хозяйство и животноводство, переработка, хранение и продажа сельскохозяйственной продукции.
Гарантии могут быть предоставлены и другим видам экономической деятельности: туризму, кустарному производству, промышленности.
Но при выборе среди разных проектов приоритетным станет бизнес, использующий местное сырье и способный предоставить новые рабочие места, тем самым способствующий уменьшению безработицы.
- Какие преимущества может дать предпринимателю обращение в ГФ?
- Специалисты ГФ могут помочь улучшить представленный бизнесменом бизнес-план, подсказать оптимальный вариант реализации проекта. Это повысит шансы предпринимателя на успешную реализацию задуманного проекта. И далее, ГФ дадут гарантии банку-кредитору, тем самым повысят возможность получения кредита.
- Гарантирует ли обращение в гарантийные фонды получение кредита; возможен ли отказ ГФ от представления поручительства?
- Обобщая зарубежный опыт работы ГФ, можно утверждать, что, как правило, гарантируются кредиты, запрашиваемые для покупки, создания или реконструкции производственных объектов и оборудования; приобретения специализированного транспорта (не легковых автомашин).
Гарантии не предоставляются для инвестиций в движимое имущество, оплаты долгов по другим кредитам, и налогам; заемщикам с плохой кредитной историей.
Отказ получат все криминальные способы заработка, например, проведение азартных игр, валютные спекуляции, деятельность, использующая незаконные медпрепараты или наркотики; приобретение запрещенных к использованию пестицидов и другие.
- Позволяет ли законодательство Таджикистана осуществлять деятельность ГФ, или необходимо внесение в него каких-либо изменений?
- Следует отметить, что Гражданский кодекс РТ регулирует гарантию (поручительство), как способ обеспечения исполнения обязательства. Однако денежно-кредитные отношения, в том числе, порядок, организация и деятельности ГФ имеют комплексный характер, то есть, регулируются не только ГК, но и финансово-кредитным (банковским) законодательством.
Такое обстоятельство не всегда способствует эффективному применению этих норм на практике. Последнее требует принятие более совершенного нормативно-правового акта, регулирующего гарантийные отношения. В связи с этим желательно было бы вначале принять Концепцию развития ГФ, а затем - Закон РТ “О гарантийных фондах”.
Также четко должны быть установлены понятия гарантийный капитал, источники формирования и минимальный уставной капитал ГФ, основные условия и порядок представления гарантий, ответственность ГФ и другие вопросы их деятельности.
- На Ваш взгляд, приживутся ли ГФ в Таджикистане?
- На основании анализа состояния МСБ и кредитных отношений мы пришли к выводу, что существующий мировой опыт ГФ будет востребован и в Таджикистане. Ситуация такова, что сейчас бизнесмены зачастую не в состоянии предложить залог и обеспечить возврат предоставленного кредита. Эта проблема, как показывает опыт многих стран, может быть решена с помощью ГФ, которые можно назвать одним из средств поддержки МСБ.
Ведь они способствуют созданию доверительных условий между банками и заёмщиками, что так необходимо нашему обществу. Уверен, что эта инициатива весьма своевременна, и окажет действенную помощь развитию МСБ.
Создание в республике гарантийных фондов будет способствовать улучшению доступа к финансам для наиболее уязвимых слоев населения, продвигать идеи инклюзивного бизнеса, помогать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению их устойчивости и соответственно содействовать созданию новых и сохранению действующих рабочих мест (занятости и самозанятости населения) с увеличением поступления налогов в бюджет.
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