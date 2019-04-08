Портал для киноманов Mega Movie, который недавно отметил год со дня своего запуска, приготовил абонентам компании «МегаФон Таджикистан» сюрприз: уже с 15 апреля – то есть в день официальной премьеры 8 сезона в РФ и странах СНГ – они смогут наслаждаться финальным сезоном «Игры престолов».
За год портал Mega Movie заметно вырос: только с начала 2019-го в каталоге появилось 12 новых сериалов. Посмотреть в отличном качестве и с профессиональной озвучкой сейчас можно порядка 60 фильмов и 150 сериалов, и этот список постоянно пополняется. Ожидаемо появитсяв нем и новый сезон «Игры престолов», который еще с лета прошлого года возглавляет хит-парад портала. За это время рейтинг ТОП-5 самых просматриваемых сериалов на портале сменился практически полностью: из него ушли «Эш против зловещих мертвецов», «Девочки», «Рим» и «Страшные сказки». Сейчас места со второго по пятое занимают соответственно «Мир дикого запада», «Хорошая жена», «Миллиарды» и «Ответный удар». И только «Игра престолов» неизменно удерживает лидерство по числу просмотров.
«Учитывая мега-популярность этого сериала у наших абонентов, мы дарим пользователям портала возможность увидеть финальный сезон одними из первых. Чтобы стать «мобильным киноманом» и присоединиться к тем, кто будет смотреть «Игру престолов» на Mega Movie, достаточно отправить USSD-команду *4001#. Доступ к самым свежим сериям популярных сериалов стоит всего 1,2 сомони в сутки. А до 15 апреля, в честь старта нового сезона сериала «Игра престолов» будет проходить акция: при оформлении подписки на портал Mega Moviе, неограниченнй доступ к порталу в течение семи дней предоставляется бесплатно», – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
К порталу Mega Movie можно и не подключаться специально: в интернет-пакетах серии «Тамошо» подписка на портал предоставляется автоматически и уже входит в стоимость. Более подробную информацию по подключению можно получить, перейдя по ссылке https://megamovie.tj/main.php?q=basic/rule
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