Узбекистан планирует построить две новые малые гидроэлектростанции на канале Даргом в Самаркандской области за счет льготных кредитов Китая, сообщает Trend 8 апреля со ссылкой на постановление правительства.
Целью проекта является последовательное увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышения сбалансированности энергетических ресурсов и обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения страны в электроэнергии.
Новые объекты – Шаударская малая ГЭС и Малая ГЭС на пикете 135+50 будут построены за счет льготных кредитов министерства коммерции Китая. Общая стоимость проектов превысит 30 миллионов долларов. Строительство гидроэлектростанций планируется завершить в конце 2021 года.
Китайский Эксимбанк выделит на их реализацию 25 миллиона долларов (24,8), а Узбекгидроэнерго - 5,8 миллиона долларов за счет собственных средств
После запуска мощность Шаударской малой ГЭС составит 7,2 МВт, а Малой ГЭС на пикете 135+50 – 7,4 МВт. Ежегодно первая станция будет вырабатывать 37,8 миллиона кВт/ч, а вторая – 34,3 миллиона кВт/ч.
Сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/ч, а вырабатываются порядка 64 миллиарда кВт/ч. Почти 86 процентов энергии получаются за счет сжигания газа и угля, а 14 процентов производят гидроэлектростанции.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Боз дар ду хатсайри пойтахт пардохти пули нақд манъ мешавад
Қатъи фаъолияти даҳҳо нуқтаи пинҳонии мубодилаи асъор
Шукурҷон Зуҳуров: ҷуғрофияи нооромиҳо дар ҷаҳон торафт доман паҳн мекунад
Имконоте, ки Тоҷикистон набояд дар самти ҳамгиройии авруосиёӣ аз даст диҳад
8 голи беҷавоби футболбозони навраси тоҷик ба дарвозаи қирғизҳо
Медали биринҷии Комроншоҳи Устопириён дар Гран-прии Анталия
Созиши Душанбе ва Бишкек дар бораи роҳ надодан ба иғвогариҳо дар сарҳад
Намоишгоҳи қолинҳои Қайроққум дар шаҳри Душанбе
26 ҳазор доллар барои истеъдод. Шоуи истеъдодҳо дар Осиёи Марказӣ
Ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳи Роғун ба вақти дертар мавқуф гузошта шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста