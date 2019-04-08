Чернобыльскую зону отчуждения со стороны Белоруссии открыли для туристов, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
"Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас", - рассказал заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.
Стоимость экскурсии не будет превышать 340 белорусских рублей (около $160). В составе организованных групп можно будет посмотреть выселенные деревни, однако подниматься на пожарные вышки, откуда можно увидеть АЭС, запрещено. Организаторы просчитали уровень допустимого облучения.
По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, доза радиации, которую турист получает от перелета на самолете, больше, чем за время пребывания в зоне отчуждения в течение одного дня.
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