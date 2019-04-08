В Таджикистане в ближайшие три дня может сохраняться дождливая погода. Соответственно, есть вероятность схода селей и наводнений.

В настоящее время специальная комиссия изучает нанесенный экономике ущерб в результате стихии на прошлой неделе.

Напомним, на территории Дарвазского и Ванджского районов ГБАО, ряда районов Кулябской зоны Хатлонской области, в некоторых городах и районах Согдийской области и РРП селевым потоком был нанесен ущерб пахотным землям, автомобильным дорогам и приусадебным участкам местных жителей.

В западной части Гиссарской долины - Турсунзаде, Шахринаве и Гиссаре обильные осадки стали причиной повышения уровня воды в реках Ханака, Каратаг и Ширкент. Пока известно о том, что в результате селя был нанесен урон 1 частному дому, 11 вспомогательным пристройкам и 4 мостам села Дехвак джамоата Рабат г. Турсунзаде.

Также, по данным КЧС, за прошедшие сутки зарегистрировано более 40 случаев схода снежных лавин и камнепадов.

Ущерб подсчитывается, пока данные обрабатываются.

По сводке Агентства по гидрометеорологии, в ближайшие дни, в частности, 9-11 апреля, дождливая погода, местами ливни, ожидаются по всей республике. Метеорологи предупреждают о возможных грозах, граде и тумане.

В связи с этим, КЧС еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, сбора трав на горных участках.

Спасательные службы Таджикистана приведены в состояние повышенной готовности.

По данным КЧС, на местах спасатели отрабатывают свои профессиональные навыки в рамках специальных учений и занятий.

На территории Пянджского района было проведено командно-штабное учение в случае возникновения ЧС: была проверена готовность органов КЧС, Единой системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств при селевых паводках и эвакуации населения. В готовность были приведены защитные сооружения гражданской обороны, были проверены системы экстренного оповещения населения о возникновении ЧС.

По информации КЧС республики, во всех районах Таджикистана работают комиссии по чрезвычайным ситуациям районов, для ликвидации задействована специальная техника.

Согласно данным Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий, в период с 1997 по 2018 годы было зарегистрировано около 3,5 тыс. стихийных бедствий, ущерб от которых приближается к $600 млн.

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