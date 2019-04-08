В минувшие выходные в столице прошел третий сезон недели моды Tajikistan Fashion week.

Показ проходил в Галерее современного искусства Таджикистана (ГСИТ).

Свои коллекции представили дизайнеры из Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана.

Наша фотолента с первого дня показа.

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